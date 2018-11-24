Украинская газета: Вся надежда на США, но всё слабее и слабее

24.11.2018, Киев, Елена Острякова

В Киеве постепенно смиряются с неизбежностью завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В интервью Коболева (руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, – ред.) уже появилась оценка, что вероятность постройки «Северного потока-2» – более 50%. Насколько «более», пока не стоит уточнять. По существу вся надежда на США, но она все слабее и слабее. Радикально бить из-за нас горшки с «немецкой группой поддержки» Трамп, похоже, не готов», – говорится в статье.

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При этом чиновники в Киеве, утверждает издание, игнорируют другую опасность – строительство газопровода «Турецкий поток».

«Южную ветку мы вообще прощелкали. Почти все силы уходили на противодействие «Северному потоку». Опять же командировки сотрудников в Брюссель — пожирнее и поприятнее (для Украины это вполне фактор). В результате работа с теми же странами-партнерами Турции (Сербией, Болгарией, Балканскими странами и Италией) велась вяло», – пишет «Зеркало недели».

Автор дает прогноз, что нынешней ситуации с транзитом жить осталось ровно один год.

«Потом мир изменится, и не в лучшую строну. Мы можем более-менее влиять на темп изменений, но не остановить их. Собственно, мир меняется давно. Так, ситуация двадцатилетней давности с транзитом более 90% российского газа через Украину закончилась в «нулевых» годах, сейчас завершается период с транзитом примерно половины вышеназванного объема», – говорится в статье.