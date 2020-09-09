Украинская генпрокурорша отчиталась перед Радой об антироссийской деятельности

18.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За последний год Генеральная прокуратура Украины значительно усилила антироссийскую деятельность – как внутри страны, так и в международных организациях.

Об этом в ходе отчёта перед депутатами Верховной рады заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. С её именем год назад связывались надежды о расследовании коррупционной деятельности Петра Порошенко, а также военных преступлений украинского руководства, развявзавшего бойню в Донбассе. Однако в итоге Венедиктова, и её шеф Владимир Зеленский сосредоточилась совершенно на ином, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже седьмой год на Украине происходит вооруженный конфликт. С целью защиты Украины от действий страны-агрессора прокурорами произведён ряд действий – как на национальном, так и на международном уровне.

Прежде всего, налажена прямая коммуникация с Офисом прокурора Международного уголовного суда, в который передано 15 сообщений о совершении представителями оккупационных администраций и вооруженных формирований РФ военных преступлений.

В конце прошлого года от прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды мы получили ожидаемое подтверждение, что действительно, в оккупированном Крыму и Донбассе имеют место военные преступления, и это является юрисдикцией Гаагского трибунала. Этого мы ждали более пяти лет», – сказала Венедиктова.

Она не без гордости сообщила, что на Украине уже открыты около восьми сотен уголовных дел по «военным преступлениям» в Крыму и Донбассе.

«В судах уже осуждены 464 лица», – добавила генпрокурор.

После чего она упомянула процесс в Гааге относительно сбитого в 2014 году МН-17. Судилище, на котором Запад отвергает все доводы России, выгораживая украинских военных преступников, Венедиктова назвала «делом мирового масштаба» и «примером эффективной организации работы».