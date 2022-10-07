Украинская государственность должна быть уничтожена – экс-глава МИД ДНР

07.10.2022  18:36 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинская государственность в ее нынешнем виде должна быть уничтожена, никаких переговоров на этот счет быть уже не должно.

Об этом на конференции «Донбасский консенсус. Единство российской нации» заявил бывший глава МИД ДНР Александр Кофман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская государственность в ее нынешнем виде должна быть уничтожена, никаких переговоров на этот счет...

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По словам Кофмана, если накачка Украины русофобией будет происходить и дальше из соседних стран, то государственность должна быть уничтожена и в этих странах.

«Я твердо уверен, что Украина должна быть уничтожена. Если этого окажется мало, должно быть уничтожено следующее государство, находящееся за Украиной, третьего тут уже не дано. Я не говорю об уничтожении гражданского населения или уничтожении страны. Я говорю об уничтожении государственности. Мы можем долго смеяться, у нас у всех крепкие нервы, но то, что эти мрази сделали, должно быть наказано. И тем более странно, что этого не понимает та часть Украины, находящаяся на той стороне… Время разговоров закончилось», – заключил Кофман.

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