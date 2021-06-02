Украинская государственность утверждается на попрании прав народов – Матвиенко

Внесенный в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским законопроект «о коренных народах Украины» является проявлением циничного и неприкрытого нацизма.

Об этом на заседании Совета Федерации РФ заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Родной язык является стержнем национальной идентичности и самосознания. Ограничение права на пользование им, в том числе общения и обучения на нём, является одной из форм культурного геноцида, провоцирует межнациональные конфликты, а в ряде случаев создаёт угрозу международной безопасности.

Мы с тревогой отмечаем, что в Латвии, Эстонии, на Украине приняты и действуют законы, ограничивающие право на пользование родным языком. К сожалению, эти факты не вызывают должной реакции в европейских и международных структурах, в том числе и во внеправительственных общественных организациях.

События на Украине показывают, что украинская государственность утверждается за счёт попрания законных прав других народов. В первую очередь – русских, являющихся коренным народом этой страны. Отрицание права на пользование родным языком часто сопровождается переписыванием истории, героизацией нацизма, нацистов и их пособников», – заявила Матвиенко.

«В своём обращении мы отмечаем необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества по нормализации международных отношений. Непременным условием для этого является неукоснительное соблюдение государствами права любого лица на пользование родным языком.

Мы призываем международные парламентские организации, парламенты и общественности иностранных государств выступать в защиту права на пользование родным языком и решительно осуждать любые попытки его нарушения», – добавила спикер Совфеда.