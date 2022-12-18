Украинская группа «Антитела» собирает по миру снаряды для ВСУ и клянчит оружие у Израиля

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У израильского и украинского народов много общего, а потому эта Израиль обязан предоставить Украине всё вооружение, которым страна обороняет своё небо.

Об этом в рамках украино-израильского технологического саммита 2022 говорили участники украинской группы «Антитела», основатели одноимённого фонда помощи ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря тому, что мы были на войне и видели всё своими глазами, сегодня мы можем эффективно предоставлять помощь ВСУ, работает благотворительный фонд «Антитела». Благодаря разведывательным дронам противник эффективно наносил артиллерийские удары, и работала вражеская ДРГ. И этим вражеским дронам на данный момент у ВСУ нет средств противодействия. Всего у 10% ВСЦ есть противодроновые ружья, потребность сегодня составляет около 1000 единиц комплектов электронного противодействия таким дронам, стоимость каждого 30 тысяч евро. Это антидроновое ружьё плюс детектор раннего обнаружения летательных аппаратов ещё на этапе их старта», – сказал сооснователь группы Сергей Вусик.

В свою очередь лидер «Антител» Тарас Тополя обратился с призывом помочь ВСУ с артиллерией и снарядами.

«Война съедает колоссальные ресурсы. Уже год украинская ствольная артиллерия, и 152-й калибр, и 155-й калибр работают в чрезвычайно интенсивном режиме. Если даже она не уничтожается на поле боя, то она изнашивается. Это просто к примеру. Мы знаем случаи, когда этот 152-й калибр, 777 «три топора», при использовании выходили из строя намного быстрее, чем это предусмотренно инструкцией. Поэтому иногда бывает такая ситуация, когда на определённых участках «арта» молчит неделями, потому что стволов не хватает, и соотношение снарядов, которыми отвечают ВСУ на атаки оккупантов где-то 1 к 10», – заявил Тополя.

Он подчеркнул, что на этой войне не бывает ситуации, когда ВСУ было бы достаточно ствольной артиллерии.

«Её нужно много, и нам нужно много бронированных платформ, которые могут атаковать крупнокалиберными снарядами. Это нужно сегодня, завтра, послезавтра. И много. Нам нужны снаряды к советскому калибру 152-мм, и чем занимаемся мы и продолжаем заниматься, мы помогаем Украине находить и покупать этот калибр по всему миру. Если у вас есть возможность, помогайте тоже», – попросил украинский певец.

Он обратился конкретно к израильтянам с требованием предоставить средства ПВО, которых, подчеркнул музыкант, у Израиля много.

«Нам нужно тяжёлое оружие. Если мы говорим о государстве Израиль, представителях государства Израиль, израильском народе и тех, кто сейчас смотрит трансляцию, нам нужно «умное оружие». И оно у вас есть. Нам нужно закрытое небо. И Израиль знает, как это сделать. У наших народов много общего, мы так же противостоим врагу, который тотально превосходит нас в ресурсах. Мы также боремся за наше государство, которое на две трети окружено вражескими кордонами. И мы такие же смелые и находчивые», – призвал Тополя.