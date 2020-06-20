Украинская группировка понесла потери в живой силе и технике под Луганском

20.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

Потерями в виде двух погибших и трёх раненных, а также уничтоженного 82-мм миномета и поврежденной БМП закончился для Вооруженных формирований Украины провокационный обстрел жилых районов в ЛНР.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С позиций 93 омбр ВСУ в районе населённого пункта Новоштовковское из вооружения БМП-2 боевики ВФУ подвергли обстрелу населённый пункт Голубовский. В результате обстрела повреждения получил жилой дом по адресу: ул. Волгоградская, д. 16.

Но на этом украинские оккупанты не остановились и вновь подвергли территорию республики обстрелу в районе населённого пункта Березовское из вооружения БМП-2, в результате которого получил ранения мирный житель 1982 года рождения», – сообщил Осадчий.

Также 30-я бригада ВСУ нанесла артиллерийский удар по мирным кварталам населённого пункта Золотое-5 из 82-мм минометов, в результате которого погиб мужчина 1954 г.р., получили ранения женщина 1959 г.р. и мужчина 1940 г.р.

Кроме этого были повреждены два жилых дома.

«На свои преступные действия украинские военные преступники получили адекватный ответ – все огневые точки противника были вскрыты и подавлены, что, по подтвержденным данным разведки, принесло противнику потери в виде двух погибших и трёх раненных боевиков, а также уничтоженного 82-мм миномета и поврежденной боевой машины пехоты», – добавил представитель оборонного ведомства.