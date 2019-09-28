28.09.2019, Луганск, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Украина
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Украинская группировка в Донбассе спивается и разбегается

В связи с низким уровнем укомплектованности в подразделениях одной из бригад ВСУ, обусловленном пьянством, суицидами и дезертирством, командиры вынуждены идти на крайние меры.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что некомплект личного состава является одной из острейших проблем украинских подразделений в зоне «ООС».

«Так, укомплектованность 59 бригады Вооруженных формирований Украины в настоящее время составляет 47% от штатной численности. Данная ситуация обусловлена постоянным ростом числа небоевых потерь как среди рядового состава, так и офицеров, а также нежеланием военнослужащих, спланированных для доукомплектования, выполнять боевые задачи в зоне ООС», – добавил Филипоненко.

По его словам, лишь за текущую неделю в подразделениях данного соединения произошло два суицида и одно ранение военнослужащего в результате пьяных разборок.

«Усугубляет положение низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих, вызванный, в первую очередь, боязнью участвовать в карательной операции и нежеланием убивать мирных жителей Донбасса. В связи с этим увеличивается количество случаев самовольного оставления позиций рядовым составом 59 бригады. Командиры подразделений, с целью сокращения случаев дезертирств, изымают у подчинённых военные билеты и паспорта.

Кроме того, стремительно растет количество нежелающих продлевать контракты. За последний месяц в этой бригаде отказались продолжить службу 86 военнослужащих, срок контрактов которых истек», – заявил представитель оборонного ведомсттва.

Он добавил, что в связи с низким уровнем укомплектованности, в подразделениях 59 бригады нехватка личного состава сказывается даже на выставлении боевого охранения.

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