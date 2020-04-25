Украинская «гуманитарная помощь» в Донбассе вызвала массовые отравления, – разведка ЛНР

25.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

На подконтрольной Киеву территории Луганщины предприимчивый командующий решил повысить имидж ВСУ среди мирного населения, раздав непригодные к употреблению продукты в качестве «гуманитарной помощи».

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В министерстве обороны Украины разгорается коррупционный скандал, связанный с переходом ВСУ на питание по стандартам НАТО, который закончился в зоне ООС полным провалом», – сказал Осадчий.

По его словам, проверка в зоне ООС выявила 40 тонн продуктов питания, в том числе 1370 сухих пайков, непригодных к употреблению.

Предприимчивый командующий ОТГ «Север» Ромигайло, проигнорировав указания на уничтожение продуктов, принял решение повысить имидж ВСУ среди мирного населения, раздав указанные пайки в качестве «гуманитарной помощи», рассказал Осадчий.

«Уже на следующий день после проведения так называемых «гуманитарных» акций, на горячую линию штаба ООС посыплись обращения мирных жителей н.п. Попасная, Счастье и Станица-Луганская с жалобами на пищевое отравление в результате употребления в пищу продуктовых наборов из гуманитарной помощи», – добавил представитель Народной милиции.

«В настоящее время по данному факту проводится разбирательство, и по имеющейся у нас информации, с целью уклонения от дисциплинарной ответственности, по приказу Ромигайло в материалах разбирательства в качестве источников получения гуманитарной помощи указан ряд волонтёрских организаций, деятельность которых впоследствии будет полностью прекращена в зоне ООС», – подытожил Яков Осадчий.