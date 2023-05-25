Украинская «Гвардия наступления» готовится к репрессиям на территории России

Подразделения так называемой «Гвардии наступления», подготовленные МВД Украины, ждут приказа от министерства обороны начать наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил и.о. главы МВД Украины Игорь Клименко, будут ли участвовать «гвардейцы» в наступлении.

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«Подразделения сформированы. Они довооружаются на сегодняшний день. Я не могу сказать, что они вооружены на 100%, бывает на 70-90% от обычной штатной росписи. Часть подразделений уже полностью готовы, часть на полигонах заканчивает обучение и согласование. Мы ждем только соответствующего поручения сил обороны для того, чтобы в том или ином направлении театра боевых действий принять участие в таком наступлении.

Ну, и, конечно, мы сразу готовим наши подразделения, которые будут заниматься стабилизационными мероприятиями на деоккупированных территориях, в населенных пунктах нашего государства», – сказал Клименко в интервью РБК-Украина.