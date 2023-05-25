Украинская «Гвардия наступления» готовится к репрессиям на территории России

Игорь Шкапа.  
25.05.2023 16:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политические репрессии, Россия, Украина


Подразделения так называемой «Гвардии наступления», подготовленные МВД Украины, ждут приказа от министерства обороны начать наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил и.о. главы МВД Украины Игорь Клименко, будут ли участвовать «гвардейцы» в наступлении.


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«Подразделения сформированы. Они довооружаются на сегодняшний день. Я не могу сказать, что они вооружены на 100%, бывает на 70-90% от обычной штатной росписи. Часть подразделений уже полностью готовы, часть на полигонах заканчивает обучение и согласование. Мы ждем только соответствующего поручения сил обороны для того, чтобы в том или ином направлении театра боевых действий принять участие в таком наступлении.

Ну, и, конечно, мы сразу готовим наши подразделения, которые будут заниматься стабилизационными мероприятиями на деоккупированных территориях, в населенных пунктах нашего государства», – сказал Клименко в интервью РБК-Украина.

По его словам, МВД готовится «к вороху проблем, которые там тоже будут».

«Это касается паспортизации, когда наши люди получали русские паспорта. Это касается коллаборантов в органах власти, в системе образования, в правоохранительных органах. Мы этих людей знаем, лучше им не попадаться. Лучше вместе с войсками отступающего противника идти на территорию РФ», – заявил и.о. министра внутренних дел.

Относительно этих людей издание поинтересовалось, «может лучше все-таки попасться».

«Ну, они попадаются, и мы с ними работаем успешно. Ни один человек, который пошел против закона, работал с врагом, не уйдет от ответственности перед государством», – пригрозил Клименко.

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