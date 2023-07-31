Украинская инфраструктура полностью исчерпалась – киевский эксперт

Украинская инфраструктура, от жилых многоквартирных домов до труб, полностью исчерпала свой ресурс и нуждается в немедленном капитальном ремонте.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно смотреть честно – 85% жилого многоквартирного фонда требует немедленного капитального ремонта, и он исчерпал свой ресурс. То есть мы обязаны уже завтра начинать капитальный ремонт. Эти дома падают, горят, они никому не нужны, закон не выполняется, ничего не делается.

Идём дальше. Теплокоммунэнерго, у нас 17 тысяч километров труб, по которым в дома идёт тепло. Так вот, из этих семнадцати тысяч километров труб, четырнадцать тысяч двести километров исчерпали свой ресурс и требуют немедленного капитального ремонта. Вся инфраструктура на Украине исчерпалась, её нет», – сказал эксперт.