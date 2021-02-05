Украинская интеллигенция созрела до создания концлагерей

05.02.2021, Киев, Ольг Козаченко

Новости Украины

На Украине так называемая постсоветская интеллигенцию готова легализовать любое насилие и террор.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский журналист, главред портала Liva.com Андрей Манчук.

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«История с зачисткой телеканалов еще раз показала, что постсоветская интеллигенция готова рационализировать любое безумие, насилие, репрессии и террор. Нет никаких культурных фильтров, моральных барьеров – несмотря на постоянную риторику насчет ценностей, принципов, и прочее бла-бла-бла. Если в стране откроют концентрационные лагеря, или введут публичные казни на площадях, немало милых и образованных людей сходу начнут оправдывать это необходимостью борьбы за родину и нацию, демократию и свободу.

Отвлекаясь, чтобы запостить котиков на фейсбуке», – убежден Манчук.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинские СМИ предлагали воспользоваться опытом расистов ЮАР и поселить жителей Донбасса в резервациях.