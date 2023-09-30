«Украинская IT-армия», атаковавшая российские сайты, потерпела поражение

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Украинцам следует опасаться мессенджера Telegram, через который в Россию могут утекать их данные.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

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Отмечается, что «этот мессенджер вполне могут контролировать спецслужбы РФ».

«Так, в 2018 году его основатель Павел Дуров согласился передавать российским силовикам данные пользователей, которых Кремль и его структуры подозревают в «терроризме». Впоследствии не раз появлялись сообщения об утечке персональных данных из Telegram. При этом многие украинские органы госвласти и отдельные чиновники, включая президента Владимира Зеленского, регулярно используют «телегу» как площадку для распространения разнообразной официальной информации», – указывает «НВ».

Гендиректор украинской компании «Petcube» Ярослав Ажнюк вспоминает, как в начале войны состоял в тг-группе «Украинская IT-армия», в которой на тот момент числилось более 300 тысяч участников.

«Группа занималась тем, что атаковала различные российские сайты — инфраструктурных организаций, компаний оборонной промышленности и так далее. Об этой работе довольно часто упоминали в СМИ. При этом у ТГ, по словам Ажнюка, есть особенность: любой пользователь может получить телефонные номера всех участников публичных групп. И потому теперь по российскому сегменту Сети гуляет база данных представителей «Украинской IT-армии». При этом для специалистов не составляет труда оттолкнуться от телефонного номера и «нарыть» фамилии, имена, домашние адреса, выписки из судебных реестров. «Потому Телеграм крайне небезопасен», ­ передает его слова издание.

По словам бизнесмена, «хотя доказательств прямой связи Telegram с Кремлем никто не приводит, есть огромное число косвенных улик, свидетельствующих в пользу данного утверждения».

В подтверждении этого утверждения приводится тот факт, что ранее вице-президент мессенджера был замечен на отдыхе с российскими губернаторами, он же выступал на форумах вместе с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

«Да и инвестиции в Telegram — порядка $2,2 млрд за период с 2013-го по 2023-й — идут от источников из РФ, а также ОАЭ. При этом проект Дурова до сих пор остается убыточным: по данным Экономической правды (ЭП), в этом году расходы ТГ составят $595 млн, а чистый доход — лишь $90 млн. К слову, среди прочих выкупал облигации Telegram, тем самым не дав тому обанкротиться, фонд Abu Dhabi Catalyst Partners. Его соучредителем, как пишет ЭП, является американская компания Falcon Edge Capital, основанная Риком Герсоном. Этого бизнесмена специальный прокурор США Роберт Мюллер назвал посредником между командой экс-президента Дональда Трампа, российскими чиновниками и бизнесом ОАЭ», – обращает внимание издание.