Украинская хитро«мудрость» Онуфрия Или предательство прихожан в Донбассе

Новости Украины

Предстоятель Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) митрополит Киевский Онуфрий выступил с обращением к верным УПЦ (МП) и гражданам Украины.

«Случилась беда, – сообщает Блаженнейший. – К величайшему сожалению, Россия начала военные действия против Украины». Из чего следует, что такая вот беда-беда случилась не 8 лет назад, когда бомбили тех же верных УПЦ (МП) и граждан Украины, а лишь 24 февраля 2022 г. – когда бомбили отнюдь не мирные города, а исключительно военную инфраструктуру.

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«Призываю вас, прежде всего, к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ», – продолжает архипастырь. И тут возникает следующий вопрос: а верных УПЦ (МП) из Донбасса и Тавриды, которые за эти годы настрадались от украинского войска, он тоже призывает за оное молиться? Впрочем, почему нет? Если речь идёт о вразумлении этого войска.

Но нет. «В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, стоящим на страже и оберегающим и защищающим нашу землю и наш народ». От кого оберегающим? Что-то подсказывает, что не от рептилоидов.

И наши подозрения оправдываются: «Отстаивая суверенитет и целостность Украины (ну да, других забот ведь у Церкви нет, как отстаивать целостность откровенно антиправославного государства, – Авт.), мы обращаемся к Президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну (что-то не помнится подобных обращений к Зеленскому, – Авт.). Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения (когда это «украинский народ», выходил из Днепровской купели? – Авт.) и война между этими народами – это повторение греха Каина, который из зависти убил своего родного брата».

Ну да, малоизвестный политик Путин, очевидно, давно завидовал всемирной популярности своего киевского «собрата», и других причин начинать «братоубийственную войну» у него и быть не могло. Не за Донбасс же ему вступаться, в конце концов, с какими-то там миллионами братьев и сестёр.

А если серьёзно, то данное обращение, конечно же, банальный сервилизм, продиктованный давно описанным страхом иудейским. Или, как пытаются заверить некоторые, страхом за храмы на Западной Украине. Да, угроза захвата оставшихся единиц недозахваченных ещё храмов в Галиции не отменяется. Но более высока ли она сегодня, чем ещё вчера? И, главное, когда это подобная слабость останавливала фашистов? Когда она не разжигала их аппетиты? Это как по классику: выбирая между позором и войной, ты в итоге получаешь и войну, и позор. Но навлечь позор для Церкви – для того, что называется Телом Христовым…

И это вместо того, чтобы просчитать на пару шагов вперёд и остаться с незапятнанным именем. Ведь у захватчиков-СЦУшников завтра-послезавтра есть все шансы исчезнуть «як роса на сонці». А униаты просто забьются под шконку, чтобы лишний раз не отсвечивать.

Это неотъемлемые пункты денацификации, о которой говорит сегодня российское руководство. Варфоломеев «томос» можно будет использовать разве что на тюремной параше. Ведь, не исключено, его получатели попадут под трибунал за разжигание войны.

Но сегодня канонический митрополит Украины удостаивается от всевозможных драбинок «дякую» за своё обращение.

И, тем более, складывающая ситуация ставит под сомнение (мягко говоря) приезд на Украину Папы Римского. Да, он, как глава государства Ватикан может быть приглашён любой государственной властью, заседающей на Банковой. Но как религиозный лидер, позиционирующий себя христианским, должен получить добро от поместной церкви. И таковой, в случае описанного нами сценария будет отнюдь не СЦУ. Но захочет ли Франциск считаться с Онуфрием, если последний потеряет свой авторитет?

Впрочем, Украина в любом случае остаётся канонической территорией Русской православной церкви во главе с патриархом Московским. И к этому, похоже, кое-кому нужно вновь привыкать.