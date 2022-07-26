Украинская кликуша Соколовская перебралась в Москву – получать рубли от «агрессора»

26.07.2022  22:48 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Проституция, Россия, Украина
Новости Украины

Несмотря на антироссийские высказывания, украинская журналистка Янина Соколовская не только сохранила возможность въезда в РФ, но и с недавних пор вновь участвует в эфирах российских ток-шоу, получая гонорары от студии «Останкино» вместо пребывания в Киеве под угрозой ракетных ударов.

Возмущения на этот счёт появились в российских социальных сетях, после того, как русофобка вновь «засветилась» на Первом канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на антироссийские высказывания, украинская журналистка Янина Соколовская не только сохранила возможность въезда в...

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«Может те деньги, предназначенные на обеспечение присутствия в эфире российского ТВ украинской пропагандистки Янины Соколовской, лучше целевым образом потратить на закупку нескольких квадрокоптеров для подразделений армии ДНР?» – написал в своём Telegram-канале военный эксперт Игорь Коротченко.

Он опубликовал снимок Соколовской из кулуаров телестудии.

Отметим, что с началом СВО Соколовская, находясь в Киеве, участвовала в разжигании ненависти к России и войскам, участвующим в спецоперации. В своем телеграм-канале она с восторгом публиковала список американских вооружений для ВСУ, призывала Киев сделать всё, чтобы отрезать Приднестровье от российского газа, а также требовала «зачистки» пророссийски настроенных граждан Украины.

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