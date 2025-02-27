Украинская концепция Бжезинского потерпела крах – философ Сергейцев
Концепция Бжезинского о разрушении России через Украину оказалась несостоятельной. Падения и разделения России не произошло, даже с учетом дополнительного давления через санкции.
На это обратил внимание в эфире «Крым 24» российский философ и политтехнолог Тимофей Сергейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США готовились к военному освоению Крыма, и в принципе всей Украины. Но, в первую очередь, Крым должен был стать американским авианосцем, и вообще все Черноморское побережье. Поэтому возврат Крыма в Россию – это ещё и военное событие. Однако Украина не бросилась отвоевывать Крым. Поэтому американцы пошли окружным путём.
Они стали подталкивать Украину к агрессии на Донбассе, дабы втянуть русских в военное противостояние. Это проект ещё политического клана Байдена: они дали обязательства политическому классу Америки, что они Россию добьют, надо только заставить её воевать. И как только она начнёт воевать, она рухнет.
За этим стоит концепция Бжезинского, что Украина – ключ к разрушению России, и если её изъять, дальше гражданская война, падение и дробление России», – пояснил он.
Администрация Байдена усилила давление на Россию при помощи санкций, устроив фактическую блокаду, или «казус белли».
«Трамп, конечно, не голубь мира. Это тоже надо понимать. Это не значит, что они пошли навстречу тому предложению, которое мы сделали еще выводя войска из Германии. Я не хочу сейчас оценивать политическую технику, которая была сделана, но историческое значение этого шага именно в том: вы хотели узнать, враги мы вам или нет, мы демонстрируем, что мы не враги. Спустя 30 лет мы видим, к чему это привело: мы-то не враги, а они врагами остались, и действуют по-вражески.
Тем не менее, концепция об Украине, как инструменте для окончательно и бесповоротного разрушения России, о чем мечтали Карл XII, Наполеон и Гитлер, потерпела фиаско. И Трамп это понимает, и взаимодействовать с Россией по принципу, кто выживет в этой дуэли, в его планы не входит», – отметил он.
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