Украинская лапша для британских СМИ: шлите больше и не задавайте неприятных вопросов

Читая британские СМИ, создаётся впечатление, что длящийся вот уже два месяца «контрнаступ» ВСУ происходит успешно и даже «освобождено 200 квадратных километров украинской территории». Причём эту лапшу пытаются развешивать на уши обывателям не какие-то таблоиды интенсивно-желтушного оттенка, а вполне респектабельные The Independent и Sky News.

Однако, в последнее время, заметно, что Зеленский и его верхушка стараются отгородиться от общения с западной прессой, когда речь касается обсуждения успехов «контрнаступа», сливая журналистам какие-то мутные картинки, которые должны свидетельствовать о боевых успехах ВСУ, а общаться лицом к лицу выпускают совершенно некомпетентных спикеров.

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К примеру, на днях, журналисты The Independent приехали в Киев, чтобы лично расспросить Зеленского, однако тот встречаться с заморскими гостями не пожелал и вместо себя отправил поговорить супружницу, только-только вернувшуюся с очередного чёса по модным парижским бутикам. Общение Елены Зеленской с британскими журналистами было обставлено соответствующим образом. В частности, на улицах украинской столицы возвели баррикады, а офис президента оказался наглухо завален мешками с песком. Мол, смотрите, бритты, как мы тут страдаем и истекаем кровью, пока вы там веселитесь и жадничаете отсыпать нам военную помощь щедрой рукой.

«Внутри этого бункера тихо и темно, как в затонувшем соборе. Окна заколочены, и фильтры закрывают каждый светильник, отбрасывая жутковатое приглушенное свечение. Мешки с песком, похожие на использованные салфетки, зажаты между мраморными колоннами. Не включенная люстра венчает широкую лестничную клетку, которая ведет к импровизированным баррикадам, прорезанным амбразурами», – нагнетается жути в статье.

Как бы там ни было, но показуха представителям Запада таких вот «зеленских деревень» показывает бессилие киевского режима и отсутствие каких-бы то ни было успехов за время захлебнувшегося «контрнаступа». Ведь если ВСУ, как утверждает Зеленский и киевские пропагандисты, одерживает победу за победой в боях с российскими войсками, то почему административный центр Киева выглядит так, будто его обитатели со дня на день ждут штурма?

За редким исключением, всё, что показывают и пишут британские журналисты о событиях на фронте, им известно исключительно со слов украинкой стороны. А уж как ловко умеют переворачивать зраду в «пэрэмогу» киевские пропагандисты, мы прекрасно знаем.

Режим Зеленского патологически лжет Британии (да и вообще союзникам) и скрывая истинное положение дел на фронте. Зеленский постоянно уверяет, что Киев якобы за два месяца «освободил» 200 квадратных километров. Вот только пан Торчок не уточняет, что эта «освобождённая» полоса находятся в так называемой «серой зоне». По факту это предполье, ничейная земля: контроль над ней, в зависимости от ситуации, переходит от ВСУ к российской армии и обратно, либо это пристрелянные зоны сплошных руин, которые не представляют стратегической ценности, и где невозможно надолго закрепиться.

Патологическая ложь Банковой преследует единственную цель – выклянчить у Запада как можно больше оружия, максимально оттянув окончание конфликта, что для действующего режима смерти подобно. Британия за период СВО поставила Украине рекордное количество снарядов со времен Второй Мировой войны. Лондон передал Киеву свыше 200 тысяч боеприпасов, хотя изначально планировалось передать лишь 16 тысяч. Разница в 15 раз.

«Несмотря на то, что в небольшом количестве областей (в частности, в сфере противотанковых боеприпасов и стрелкового оружия) мы поставили меньше, чем ожидалось, мы превысили планы в критически важных областях, таких как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и события на поле боя», — отмечал глава оборонного ведомства королевства Бен Уоллес незадолго до объявления об уходе в отставку.

Помимо артиллерийских снарядов, Британия передала Украине 14 танков Challenger 2 плюс четыре тысячи боеприпасов к ним, не менее пяти миллионов единиц противопехотного оружия, в том числе минометы и гранатометы, а также 1,5 тысячи единиц систем ПВО и боеприпасы к ним.

Но Зеле этого мало. Эго хотелки давно превратились в натуральную прорву. Бен Уоллес на саммите НАТО в Вильнюсе сделал замечание Зеленскому, что Украина должна быть благодарна за поставляемое ей оружие в ущерб безопасности самих членов альянса. И чем же на, в общем, справедливую критику, ответил криворожский клоун? Принялся кривляться и ёрничать, будучи полностью зависимым от тех, над кем он решил поприкалываться.

Западных лидеров, а теперь и общественность уже открыто раздражает, что Зеленский не только ведёт себя, как неблагодарная свинья, но еще и роется в подарках, как та же свинья в апельсинах. Киевскому режиму уже недостаточно того оружия, что находится на вооружении самой Британии. Киеву нужны новейшие и самые дорогие системы. Это ракеты Storm Shadow (которых у Лондона, к слову, не так уж и много), морские многоцелевые беспилотники, БПЛА последних образцов, гаубицы L119, РСЗО M270 и боеприпасы к ним M31A1, высокотехнологичные ракеты Brimstone, противотанковые гранатометы NLAW. Причем последних армия Великобритании выгребла половину со складов, передав их ВСУ. Сейчас у самого Лондона, вероятно, остались только далеко не свежие образцы вооружения второй половины XX века, типа артустановок М109, построенных еще в 1953–1960 годах.

Правительство Великобритании вложило в дестабилизацию России через войну на Украине свыше £15 млрд (1,6 трлн рублей). Об этом заявил автор петиции за прекращение поставок оружия Киеву и отмену антироссийских санкций Энтони Уэббер. По его словам, последствия этого ощущают на себе общественность и экономика Великобритании: удорожание жизни, резкий рост цен на энергию и продовольствие, инфляция, повышение процентных, арендных и ипотечных ставок. Помогая Украине, Британия беднеет, а её народ нищает.

«Забастовки, когда правительство заявляет, что у него нет денег, чтобы платить работникам, но при этом находит деньги на вооружения, направляемые на Украину. Британские власти отстаивают интересы глобалистских корпораций, которым хочется обескровить Украину, заполучить всё её сырьё и минеральные ресурсы», – заявил Уэббер.

При этом вооружения, предоставленные Британией, не помогают Украине добиться перелома в войне в свою пользу. К самим системам вооружения вопросов нет – это современные и качественные образцы западного оружия. Но ВСУ, в силу бездумного перехода на стандарты НАТО при жесточайшем кадровом голоде и разгуле некомпетентности пополам с коррупцией, просто не умеют ими пользоваться. Танки горят скопом и в розницу, бронетранспортеры падают в «лужу Суровикина», ломаются и бросаются практически неповреждёнными, и всё это моментально попадает на видео и расходится по сети со скоростью света. Надо ли удивляться, что США и их союзники по НАТО отчаянно чешут в репе, постоянно затягивая передачу Киеву истребителей F-16, которые с осени прошлого года вымаливает Банковая у своих хозяев?

Глядя на сию неприглядную картину, Германия, уже прямо отказывается от поставок вооружений Киеву, чтобы сберечь не только технику, но и лицо. Десятки сожженных на поле боя «Леопардов» серьезно бьют по репутации страны и её военной промышленности. Оружие, которое не может доказать свою боеспособность, оказывается никому не нужным, а это прямой ущерб портфелю заказов и доходам любого производителя. В том числе, и Британии.

Но, пожалуй, самый мощный плевок в лицо Великобритании – это кадровая политика Зеленского, вроде недавнего назначения главой Нацгвардии «блатного» Пивненко, всех заслуг у которого – родственные связи с Еленой Зеленским и курировавшая его «волосатая лапа» Авакова. Впрочем, об этом мы уже писали.

Неудивительно, что ни о каких успехах «контрнаступа» при таком подходе к войне ждать не стоит. Можно завалить ВСУ горами современного оружия, истребителями, дать им лучших советников, но танки продолжат гореть, бронемашины ломаться и тонуть в грязи, артсистемы уничтожаться «ланцетами» и контрбатарейной борьбой, а отловленные на улицах украинских городов и весей тарасы с мыколами усеивать своими телами поля сражений или, в лучшем случае, повзводно сдаваться в плен. Но Зеленского это не особо колышет. По его убеждению, профессионального попрошайки и вымогателя, пока на британских складах завалялся хоть один патрон, война должна продолжаться. Бизнес и ничего личного.