Украинская Лига смеха учредила «Кубок президента»

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В проекте “Лига Смеха” 13 декабря текущего года разыграют Кубок президента Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Сообщение об этом появилось в соцсети Facebook.

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“Начинаем новую традицию — в конце года разыграем Кубок Президента Украины. Будет много юмора, смеха и шуток. И примечательно то, что будет происходить все это действо на главной сцене нашей страны — во Дворце „Украина“ 13 декабря”, — сообщают организаторы мероприятия.

На сайте компании “Квартал-концерт” уже можно приобрести билеты на мероприятие стоимостью от 150 до 3000 грн.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в шутку назвал ведущего “Лиги смеха” Евгения Кошевого новым премьер-министром Украины.