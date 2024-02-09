Украинская «линия Суровикина» осталась только на бумагах – признание Бутусова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина даже не приступала к строительству стратегических линий обороны на фронте по примеру тех, что были выстроены ВС РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Бутусова, единственное, что делают ВСУ – это копают лопатами окопы.

«Друзья, для того, чтобы беречь людей, нужны стратегические линии обороны. Строятся ли они где-то в Украине? Друзья, на фронте никаких стратегических укреплений, чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет. Как не строилось, так и не строилось сейчас. То есть не экономятся люди, силы людей, ну и большие потери из-за этого. И потому тяжело всех менять, потому что у нас линия обороны – это послали людей с лопатой рыть себе окопы, вот это линия обороны. Ни бетона, ни техники – это просто не используется, это отдельная инициатива отдельных частей в отдельных местах», – заявил Бутусов.