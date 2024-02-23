Украинская «линия Суровикина» вызывает лишь слезы – киевский аналитик

Анатолий Лапин.  
23.02.2024 11:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Строительство украинского аналога «линии Суровикина» оказывается обманом, когда смотришь на реальные действия.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил соучредитель украинского военно-аналитического ресурса «DeepState» Роман Погорелый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Строительство украинского аналога «линии Суровикина» оказывается обманом, когда смотришь на реальные действия. Об этом...

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По информации Погорелого, оборонительные рубежи или вовсе не возводятся, или их качество вызывает слезы.

«Бесит, когда выходит ответственное лицо по направлению, спикер и говорит: «Подготовленные рубежи, готовится». А когда ты смотришь на реальность, то она не соответствует действительности. А последствия, цена, – это жизни наших бойцов. И это абсолютно ненормально, это огромная проблема», – сказал аналитик.

«Почему-то после потери Авдеевки заявляется о подготовке новых рубежей. Почему-то не до, непродуманно. А посмотреть на качество этих инженерно-фортификационных сооружений, то остается только плакать. Потому такая насущная проблема и я не знаю, как донести эту проблему еще больше», – заявил Погорелый.

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