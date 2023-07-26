Украинская ловушка: США грозит война на два фронта

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Тайвань представляет для США куда больший интерес, чем Украина, где Вашингтон попытается заморозить боевые действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«Значимость Тайваня и значимость Украины для США и Европы, да и в целом для мировой экономики, абсолютно не сопоставимы. За Тайвань Запад мог бы отдать с полсотни таких стран, как Украина. Тайвань — монополист в ключевой области производства передовых типов микрочипов, без которых остановятся целые гигантские отрасли мировой экономики. Тайвань имеет мощный индустриальный потенциал. Фактически это — великая промышленная держава. К тому же этот остров имеет важное географическое положение с точки зрения доминирования в западной части Тихого океана. Контроль над Тайванем радикально меняет стратегическую ситуацию вокруг Южной Кореи и Японии, которые сами по себе – важнейшие ключевые страны мировой экономики», – сказал Кашин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что «есть очень большая вероятность реального военного конфликта вокруг Тайваня в период, наверное, до 2030 года», что «приведет к радикальному упрощению задач в рамках СВО».

«Но в то же время надо понимать, что конфликт на Тайване по своим последствиям для глобальной экономики станет настолько масштабным, что это будет что-то невиданное со времен Второй мировой войны. В мире многое изменится. Могут вообще рухнуть целые отрасли экономики, так как суммарно Китайская Народная Республика и Тайвань присутствуют практически во всех глобальных производственных цепочках. Это будет страшнейший мировой экономический кризис, после которого мировую экономику придётся заново собирать по кусочкам», – предупреждает эксперт.

По его словам, на России это отразиться меньше, чем на других менее завязана в на мировую экономику из-за санкций.

«Американцам придется сложно. Им воевать на два фронта – на Украине и Тайване – нет никакой возможности. Вот и получается, что они сейчас пытаются выпрыгнуть из «украинской лодки», оставив в ней европейцев один на один с украинцами и с нами. Американцам сейчас просто необходимо отойти от украинского конфликта. Но возможностей сделать это без политических издержек для себя у них мало. Они еще задолго до начала СВО хотели, чтобы европейцы увеличили свои военные расходы и взяли бремя сдерживания России на себя. Но это им никак не удается. К тому же европейские военные расходы обладают крайне невысокой эффективностью. Денег на самом деле тратилось и так немало, при том, что каждый локальный конфликт демонстрировал, что без американцев европейцы в военном отношении вообще ничего не могут», – подчеркнул аналитик.

Он полагает, что возможности американцев не безграничны, а потому «в какой-то момент для них обязательно встанет вопрос о том, что конфликт на Украине надо замораживать».

«И уже все громче звучит: после раунда эскалации боевых действий на Украине, к концу года, возникнут условия для новых попыток как-то начать диалог. Это такая, своего рода, ловушка», – добавил политолог.

При этом он уточнил, что это ловушка не для России.

«Нет. Для них. Мы и так уже воюем. А вот для США такого рода затяжная военная операция представляет большую проблему и риск для экономики. Один из выходов, который видят американцы, это хотя бы временное сдерживание Китая и очень сильная накачка своих азиатских союзников, включая сам Тайвань», – резюмировал Кашин.