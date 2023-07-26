Украинская ловушка: США грозит война на два фронта

Олег Кравцов.  
26.07.2023 13:21
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, США, Украина


Тайвань представляет для США куда больший интерес, чем Украина, где Вашингтон попытается заморозить боевые действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Тайвань представляет для США куда больший интерес, чем Украина, где Вашингтон попытается заморозить боевые...

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«Значимость Тайваня и значимость Украины для США и Европы, да и в целом для мировой экономики, абсолютно не сопоставимы. За Тайвань Запад мог бы отдать с полсотни таких стран, как Украина.

Тайвань — монополист в ключевой области производства передовых типов микрочипов, без которых остановятся целые гигантские отрасли мировой экономики. Тайвань имеет мощный индустриальный потенциал. Фактически это — великая промышленная держава.

К тому же этот остров имеет важное географическое положение с точки зрения доминирования в западной части Тихого океана. Контроль над Тайванем радикально меняет стратегическую ситуацию вокруг Южной Кореи и Японии, которые сами по себе – важнейшие ключевые страны мировой экономики», – сказал Кашин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что «есть очень большая вероятность реального военного конфликта вокруг Тайваня в период, наверное, до 2030 года», что «приведет к радикальному упрощению задач в рамках СВО».

«Но в то же время надо понимать, что конфликт на Тайване по своим последствиям для глобальной экономики станет настолько масштабным, что это будет что-то невиданное со времен Второй мировой войны. В мире многое изменится.

Могут вообще рухнуть целые отрасли экономики, так как суммарно Китайская Народная Республика и Тайвань присутствуют практически во всех глобальных производственных цепочках. Это будет страшнейший мировой экономический кризис, после которого мировую экономику придётся заново собирать по кусочкам», – предупреждает эксперт.

По его словам, на России это отразиться меньше, чем на других менее завязана в на мировую экономику из-за санкций.

«Американцам придется сложно. Им воевать на два фронта – на Украине и Тайване – нет никакой возможности. Вот и получается, что они сейчас пытаются выпрыгнуть из «украинской лодки», оставив в ней европейцев один на один с украинцами и с нами.

Американцам сейчас просто необходимо отойти от украинского конфликта. Но возможностей сделать это без политических издержек для себя у них мало. Они еще задолго до начала СВО хотели, чтобы европейцы увеличили свои военные расходы и взяли бремя сдерживания России на себя. Но это им никак не удается.

К тому же европейские военные расходы обладают крайне невысокой эффективностью. Денег на самом деле тратилось и так немало, при том, что каждый локальный конфликт демонстрировал, что без американцев европейцы в военном отношении вообще ничего не могут», – подчеркнул аналитик.

Он полагает, что возможности американцев не безграничны, а потому «в какой-то момент для них обязательно встанет вопрос о том, что конфликт на Украине надо замораживать».

«И уже все громче звучит: после раунда эскалации боевых действий на Украине, к концу года, возникнут условия для новых попыток как-то начать диалог. Это такая, своего рода, ловушка», – добавил политолог.

При этом он уточнил, что это ловушка не для России.

«Нет. Для них. Мы и так уже воюем. А вот для США такого рода затяжная военная операция представляет большую проблему и риск для экономики. Один из выходов, который видят американцы, это хотя бы временное сдерживание Китая и очень сильная накачка своих азиатских союзников, включая сам Тайвань», – резюмировал Кашин.

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