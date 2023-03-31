Украинская мафия недорабатывает в США – Корчинский

Анатолий Лапин.  
31.03.2023 21:33
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Украине не передают F-16 из-за слабой мафии, которая не может работать в США для продвижения интересов киевского режима.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист, боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Украине не передают F-16 из-за слабой мафии, которая не может работать в США для...

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По мнению Корчинского, без американских истребителей наступление обернется большими потерями, а не передают F-16 из-за договоренностей между США и Россией по Израилю.

«У нас очень много зависит от поставки западного вооружения, эта скандальная ситуация с F-16. Почему она скандальная? Мы сейчас имеем ряд публикаций в западной прессе, – тяжело оценить трезвость этих публикаций, но что нам говорят эти публикации западных экспертов? Они говорят, что можно наступать без авиации нормальной, западной.

Но это означает, что процентов на 20 вырастут потери у нас. То есть, мы будем платить за наступление с ненадлежащей технической помощью кровью наших бойцов на фронте. Почему же не поставляется авиация? Якобы, говорят нам, существуют кулуарные договоренности между США, РФ и Израилем, что если американцы не поставляют F-16, РФ не поставляет Су-35 Ирану. А Су-35, хотя тренировки иранских летчиков проводятся на Су-35, тем не мене, поставок до сих пор нет, усложнят работу израильской авиации.

Таким образом, если это правда о таких догоовренностях, мы видим, что кровью украинцев расплачиваются за то, чтобы меньше крови пролили израильтяне. Нам кажется это возмутительным, но с другой стороны, кто же нам виноват, что еврейское политическое лобби лучше, чем украинское политическое лобби в США.

Украинцев там много в США, и то, что они не организовались для политического давления, достаточного, не создали украинскую мафию, не проникли во все сферы жизни, не привели в достаточной степени свою идентичность и заинтересованность в украинском государстве – это проблемы наши, национальные», – заключил нацист.

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