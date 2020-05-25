25.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Днепропетровск, Происшествия, Украина
Просмотров:

Украинская модель оголилась на фоне символа провала Зеленского


Украинская модель Ася Микович устроила фотосессию в стиле ню на полуразрушенном мосту в Днепропетровской области – на прошлой неделе это строение символично рухнуло прямо во время пресс-конференции Владимира Зеленского, посвященной годовщине его президентства.

Микович уже не в первый раз раздевается вблизи аварийных объектов в Днепропетровской области. По словам девушки, таким образом она пытается привлечь внимание к проблемам. Мост вблизи Никополя частично обрушился 20-го мая, когда по нему проезжала фура.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Теперь на его месте силами военных построят понтонную переправу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть