Украинская модель оголилась на фоне символа провала Зеленского

25.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская модель Ася Микович устроила фотосессию в стиле ню на полуразрушенном мосту в Днепропетровской области – на прошлой неделе это строение символично рухнуло прямо во время пресс-конференции Владимира Зеленского, посвященной годовщине его президентства.

Микович уже не в первый раз раздевается вблизи аварийных объектов в Днепропетровской области. По словам девушки, таким образом она пытается привлечь внимание к проблемам. Мост вблизи Никополя частично обрушился 20-го мая, когда по нему проезжала фура.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Теперь на его месте силами военных построят понтонную переправу.