«Украинская молодежь идет за русским военным кораблем» – Мосийчук

Новый закон о мобилизации окончательно отсекает от Украины эмигрировавших из страны граждан. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Мосийчука, молодежь больше не вернется в страну, где ее сразу хотят поставить на учет и отправить в войска.

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«Этот закон – диверсия против украинского государства, против украинской нации, против Украины и каждого украинца. Это диверсия, я это утверждаю. Он принят в самом худшем варианте, в котором его можно было принять. И в первую очередь, он направлен на то, чтобы отсечь украинцев, которые находятся заграницей. Смотрите, берем наших соотечественников, которые живут заграницей по 15-20 лет назад. Это люди, которые имеют заграницей недвижимость, кто-то бизнес, кто-то постоянную, серьезную работу. Ну, 15-20 лет. Дети выросли там, и теперь этим детям, которым исполнится 18, наша власть говорит: «Ты, чтобы получить паспорт, должен приехать в Киев, получить его, встать на учет ТЦК и никуда ты больше не выедешь». Приедут они? Нет. Будут они брать гражданство? Нет», – уверен экс-депутат.

«То есть этот закон направлен на то, чтобы эту всю молодежь выкинуть из украинского гражданства, из украинского общества – отовсюду просто. Многие и так теряются, а тут уже государство говорит: «Идите за русским военным кораблем, дорогие товарищи украинцы из заграницы», – заявил Мосийчук.