Украинская молодежь забила на «героев ВСУ»: конфуз на антиросссийком шабаше
Украинская молодежь понятия не имеет, кого киевский официоз считает «героями».
Конфуз произошел в ходе проходившего антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности», на который согнали студентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Когда слово предоставили командиру полка беспилотных систем Юрию Федоренко, он начал с фейка, приписав канцлеру Бисмарку слова, которых тот никогда не говорил, мол, «враг наступает там, где проиграли священники и учителя».
По словам, ВСУшника, сегодня противник наступает там, «где выиграла российская пропаганда».
А далее произошел примечательный эпизод.
«Теперь давайте поговорим с вами честно. Кто знает не из присутствующих военных пять живых героев в Украине? Их фамилии. Поднимите руки», – обратился к молодежи Федоренко.
Практически никто из присутствующих в битком набитом зале не поднял руку.
«Я скажу откровенно: не надо этого стыдиться. Я как военный знаю, потому что это мои побратимы, коллеги, это те, с кем мы воевали. Молодежь не знает. Я вам скажу больше. Когда собираются депутаты городского совета, сейчас идет переименование улиц, декоммунизация в в борьбе с московскими названиями, никто не знает тех героев, в которых мы переименовываем. А это люди, которые имеют высшее воинское звание посмертно – героев Украины», – печалится Федоренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: