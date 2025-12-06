Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская молодежь понятия не имеет, кого киевский официоз считает «героями».

Конфуз произошел в ходе проходившего антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности», на который согнали студентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Когда слово предоставили командиру полка беспилотных систем Юрию Федоренко, он начал с фейка, приписав канцлеру Бисмарку слова, которых тот никогда не говорил, мол, «враг наступает там, где проиграли священники и учителя».

По словам, ВСУшника, сегодня противник наступает там, «где выиграла российская пропаганда».

А далее произошел примечательный эпизод.

«Теперь давайте поговорим с вами честно. Кто знает не из присутствующих военных пять живых героев в Украине? Их фамилии. Поднимите руки», – обратился к молодежи Федоренко.

Практически никто из присутствующих в битком набитом зале не поднял руку.