Украинская мова проиграла русскому языку даже в условиях нечестной конкуренции

23.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские бизнесмены не выдерживают конкуренции, когда ориентируются исключительно на продажу украиноязычного товара. Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил известный киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт привел пример одной из сетей книжных магазинов, которая отказалась продавать издания на русском языке, но бизнес пришел в упадок.

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«Выдержать эту идеологическую доктрину практически нереально. Даже с магазинами у них не получится. Конечно, многие магазины будут выполнять, а, вот, история – у нас есть такие книжные магазины, сеть магазинов по всей стране, называется эта сеть «Книгарня «Ї», и там 95% книжек на украинском языке. И вот, недавно, они наезжали на какое-то издательство, которое издало в Москве и где-то продает на русском языке.

А вот, сейчас есть заявление их руководство, что «мы не можем, мы вынуждены вернуться к продаже русских книг, иначе мы не выдерживаем, у нас нет бизнеса, становимся нерентабельными.

То есть, когда речь заходит о том, на каком языке книги читают, то, хотя мы это знали и раньше – у нас же есть опросы и все такое, и до сих пор прекрасно знаем, что примерно половина населения (говорит на русском, – авт.).

Лучше всего не спрашивать: «Какой ваш родной язык?», потому что когда спрашивают какой родной язык, получается 35% или что-то в этом духе, русский и 65-63% — украинский. А когда вы будете спрашивать у людей: «На каком языке вам удобнее отвечать на вопросы интервьюера», тогда люди говорят, и получается примерно пополам — половине удобнее на русском, половине на украинском языке. Поэтому, как-то не получается у них так, чтобы быстро решить эту проблему», – заявил Погребинский.