«Украинская нация» входит в десятку величайших, но её не получается «слепить» – Ющенко

24.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинцы якобы являются одной из десяти величайших национальностей, однако им надо пройти ещё длинный и трудный путь создания нации, как это сделали когда-то поляки.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ющенко, Украине не хватает «единства». Вероятно, имеется в виду полное подчинение Юго-Востока бандеровской идеологии.

«Наибольшей политической проблемой я всегда видел слабое национальное единство украинцев. Потому что много вопросов у нас как у нации существует на уровне квази.

Нам ещё нужно пройти дорогу, которую в своё время проходили поляки. Слепить ту нацию, которая станет единым ядром, и это осуществится, скорее всего, не при моей жизни.

В первую десятку наций, которые сделали наибольший вклад не только в континентальное пространство, я бы обязательно вписал украинскую нацию. Потому что для меня она великая», – заявил Ющенко.