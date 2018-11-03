Украинская недотыкомка рассуждает о «русском бесе»

03.11.2018, Москва, Василий Иванов

Задача украинского государства – препятствовать тому, чтобы «русский бес общество не прельстил и не попутал, как тоже уже бывало».

Об этом сегодня в украинском издании «Зеркало недели» пишет «социальный психолог» Олег Покальчук.

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«Русский бес, как вирус, никуда и не уходил из этого общества. При ослаблении социального иммунитета он организм угнетает, при усилении — сидит себе в клетках организма относительно тихо. Возможно, он когда-то и исчезнет, но точно не от горячего чая и малины, каковыми пока по мощности являются наши информационные контрдействия. Зато они полностью народные и без ГМО», – пишет Покальчук.

Пока на Украине, по его мнению, борьба с «русским бесом» является «политическим кокетством».

Как напоминает корреспондент “ПолитНавигатора”, Покальчук в прошлом обучался в Московском литературном институте имени Горького, в 2000-х году работал «креативным директором» в финансируемом из Москвы «Российско-украинском информационном центре» в Киеве.