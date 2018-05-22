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22.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Колониальная демократия, Украина

Украинская незалежность оказалась полной туфтой


После госпереворота 2013-14 годов Украина окончательно потеряла остатки своей независимости. Запад управляет страной напрямую и через посредников – своих ставленников, назначаемых на различные должности в украинской власти.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Евгений Филиндаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактическую независимость мы утратили с приходом евромайданной власти в принципе, потому что у нас после этого уже даже об остатках независимости говорить не приходится.

У нас сразу же после этого поназначали иностранцев министрами, которые, побыв министрами, отбыли в другие страны. В нарушение Конституции Украины назначили иностранцев, граждан других государств министрами, главами госкомпаний, губернаторами и так далее. Все разговоры о том, что они отказались от гражданства своего – все понимали, что это вранье. У нас независимости нет, к сожалению, при этой власти, нами управляет Запад. Просто в некоторых случаях это практически напрямую происходит, а в некоторых – через посредников в лице украинских должностных лиц», – заявил Филиндаш.

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