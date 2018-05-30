Политнавигатор - Новости России и Украины
30.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

Украинская независимость уже никому не нужна


Украина как суверенное государство никому не нужна – ее рассматривают лишь как средство влияния на Россию.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинский народ зря четыре года ждет «волшебника», которого не будет.

«Нам давно пора понять, что кроме нас самих мы в мире никому не нужны. Нас рассматривают только как государство, страну, через которую можно влиять на других. Только так. Никому как независимое государство мы не нужны, кроме нас самих. Но мы этого пока не понимаем, нам кажется, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Не прилетит. Давно уже, четыре года ждем, никто не летит», – заявил Гордон.

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