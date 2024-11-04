Украинская оборона рушится по всей линии фронта: репортаж Guardian из осажденного Купянска

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Британская газета Guardian публикует репортаж своего журналиста Люка Хардинга из Купянска в Харьковской области, к которому приближаются российские войска.

«По всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года. В октябре Россия поглотила почти 310 миль (500 км) украинской территории, включая более 15 кв. миль вокруг Купянска. Две трети этих потерь территории пришлись на соседнюю Донецкую область. Южный сектор Украины там близок к краху», – говорится в публикации.

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Репортер пообщался с мэром города Андреем Бесединым. «Выступая из офисного бункера, военно-гражданский мэр Купянска охарактеризовал ситуацию на восточной стороне Оскола как «критическую», – говорится в репортаже.

С начала октября ситуация в Купянске резко ухудшилась, сказал мэр. Российские беспилотники-камикадзе летали над городом, нацеливаясь на людей. «Они видят пикап и бьют его дроном. От них не убежишь», — жалуется Беседин.

Градоначальник также пожаловался, что недавно российский военный самолет сбросил 1500-килограммовую управляемую бомбу на здание рядом с его офисом Беседина, в результате чего погибли три человека. «Пытался ли Кремль нацелиться лично на мэра? «Да», — сказал Беседин. «Они пытались несколько раз», – пишет автор репортажа.

По словам чиновника, из города отказываются эвакуироваться 1,4 тыс. местных жителей. И это несмотря на то, что в городе, вновь оказавшемся на первой линии боевых действий, нет электричества и газоснабжения.

Чиновник отрицает, что эти люди настроены пророссийски. По его словам, в основном это пожилые люди, которые просто не желают куда-либо двигаться.

«Мы ходим по квартирам и делаем объявления через громкоговорители на машинах. Мы говорим: «Пожалуйста, эвакуируйтесь!» Мы не знаем, что произойдет завтра. Пенсионеры думают, что россияне их не тронут. Мы им говорим, что ситуация не такая, как в 2022 году, и их убьют», – цитирует издание мэра. «Я надеюсь, что когда погода изменится и станет холодно, они наконец выйдут», — добавил Беседин.

Как пишет Гардинг со ссылкой на украинский OSINT-проект Deep State, российские войска сейчас находятся примерно в трех километрах от Купянска. Город страдает от постоянных артдуэлей ВСУ и ВС РФ.

«Немного южнее российские войска уже достигли реки Оскол, превратив контролируемую Украиной территорию на левом берегу в два отдельных и уменьшающихся выступа. Мосты через реку беспощадно бомбят», – говорится в публикации.

«Явный план Москвы состоит в том, чтобы сровнять Купянск с землей и затем оккупировать его», — утверждает Хардинг в своем репортаже.

«Наши ребята борются за каждый сантиметр. К сожалению, цивилизованный мир не дает нам достаточно оружия. А как же демократические ценности? Остановить Россию — наша коллективная ответственность. Если мы потерпим неудачу, Путин нападет на страны Балтии и Польшу», — жалуется мэр Купянска.

Опрошенные британским репортером солдаты ВСУ также говорят, что условия на передовой тяжелые.

«У нас не хватает снарядов для стрельбы. Они выпускают 10 снарядов на один наш», — сказал 59-летний сапер Александр Исаев. У русских было больше людей и бронетехники, сказал он, и они сбрасывали от восьми до 12 планирующих бомб КАБ в день на его позицию. «Если одна из них приземлится на вас, вы мертвы. Они делают яму глубиной 5 метров и шириной 10 метров», — сказал он.

При слишком малом количестве обычных вооружений Украина пытается удерживать линию обороны с помощью беспилотников. Александр Иванцов , оператор беспилотников из 3-й штурмовой бригады ВСУ, сказал изданию, что ситуация на левом берегу напряженная. Россияне постоянно пытаются штурмовать украинские позиции, сказал он, добавив: «Бои идут повсюду. Иногда им это удается. Иногда нет. Легких мест нет. У них огромные ресурсы».

Некоторые жители, с которыми пообщался британец, считают, что возвращение русских – это лишь вопрос времени.

«Во время Второй мировой войны Купянск захватывали и освобождали четыре раза. Он переходил от СССР к нацистам», — рассказала местная жительница Ксения Лукьянова. В прошлом году бомба разрушила ее дом. В сентябре осколки разбили окно ее новой квартиры в селе Грушевка, недалеко от Купянска. «Мы продолжаем жить, продолжаем улыбаться и пытаемся помогать друг другу. Внутри мы плачем и кричим», — сказала она. «Наши души болят».

Ее подруга Наталья Сурко сказала, что большинство жителей пригорода Купянск-Узловой собирались уезжать.

«Ночью ужасно. Слышишь сирену, а через три секунды взрыв. Одеваться нет времени. После первого удара думаешь: «Вставать или нет?». Не встаешь». Сурко сказала, что потеряла работу дежурного по железнодорожной станции Купянска, когда началась война. «Мне платят 40 фунтов в месяц», — призналась она.

Эвакуированных из Купянского района доставляют в пункт приема в Харькове, где их регистрируют и проводят медицинское обследование. Некоторые приезжают на собственных автомобилях, других привозят на микроавтобусе или машине скорой помощи.

В этом месяце уже приехало 1800 человек. Местные благотворительные организации, УВКБ ООН и Красный Крест раздают гуманитарную помощь. Многие из перемещенных лиц живут у родственников.