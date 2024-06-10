Украинская «оборонка» на грани срыва из-за повальной мобилизации сотрудников

Сотрудники оборонных предприятий на Украине не успевают оформить бронь и отправляются в ВСУ. Это грозит остановкой заводов, производящих вооружение.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше задание было – спасать в данный момент работников ОПК, которые действительно важны на этапе, когда в армии нужно оружие… Издайте приказ, что люди, которые приходят бронироваться или которые имеют контракты компаний, не забирайте их два месяца или дайте им месяц на бронирование, потому что это же логично – вы же должностные лица, вы понимаете, что завтра вам нужны будут снаряды, чтобы ими воевать.

Они говорят: «Нет, мы не можем этого сделать, это будет противозаконно»… Это порядка двух-трех тысяч людей, которых сейчас пытаются таким образом забрать в армию или уже забрали. У нас сейчас темпы мобилизации выросли, за последний месяц мы набрали как за последние четыре месяца. И эти 2-3 тысячи не сыграли бы роли, но для ОПК они сыграют колоссальную роль. И тех людей, которых мы набрали, они будут без каких-то боеприпасов или дронов, потому что инженеры, которые будут с ними на поле боя биться», – заявил Костенко.