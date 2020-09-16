Украинская «общественность» не даст возобновить поставки воды в Крым

16.09.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление Министерства иностранных дел Украины о том, что водоснабжение Крыма из материковой Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова не следует воспринимать как свидетельство готовности возобновить водоснабжение частично уже сейчас. Да и «общественность» Украины не допустит этого.

Об этом в эфире Эспрессо ТВ заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это лишь форма речи, но не позиция, когда на 99% восстановятся поставки воды, а потом будет 100%. Думаю, что такой вариант был бы абсолютно неприемлемым. Но главное – я думаю, что его просто не допустит украинская общественность, которая уже неоднократно по этому поводу высказывалась.

И когда были вот эти пробные шары – ну, как отреагируют. Отреагируют адекватно и правильно: пока страна-оккупант оккупирует территорию, все претензии к стране-оккупанту», – отрезал экс-министр-русофоб.