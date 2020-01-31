Украинская «оппозиция» будет перепродавать Юго-Восток до последнего русского – экс-депутат

31.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинцы на протяжении всей «незалежности» вынуждены выбирать между плохо и очень плохо, будь то президентские или парламентские выборы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему власть себе позволяет вести непоследовательно и безответственно? Потому что власть это делает настолько, насколько ей позволяет это делать оппозиция, которая выступила против того, что сегодня происходит в вопросах идеологии, истории и многого другого.

Но в оппозиции тоже дилемма: тут надо либо договариваться, либо бороться. А как бороться, если по спискам (я имею в виду парламентскую оппозицию) в Верховную раду завели капитализированных бобров? Вы завели этих бобров, они, кроме как по кабинетам шастать, больше ничего не умеют!», – заявил Килинкаров.

«Первичная их цель, с которой они пришли в парламент, восстановить финансовые потоки, оседлать финансовые потоки и так далее. Это же всё сегодня происходит на наших глазах, мы это всё видим. Когда выступают, говорят одно, а когда наступает момент истины – не надо выходить с оружием в руках, нужно просто нажать кнопочку «против», даже этого не происходит», – отметил бывший депутат.

«Кстати, а куда коммунисты делись? Где Симоненко (лидер Компартии Украины – ред.)?» – поинтересовался телеведущий Владимир Соловьёв.

«А всё, нету. За Симоненко не знаю, спросите, он сегодня ездит в ПАСЕ, он там почётный член, он там рассказывает о режиме, за который он проголосовал. Это как раз то, о чём я говорю», – ответил Килинкаров.

«И потом, всё можно оправдать. Они же понимают другое: зачем сегодня нарываться, вкладываться, бороться, если можно за полгода до выборов опять сказать: «Русский язык! Мы за восстановление исторической справедливости, мы против нацизма!»

За полгода до выборов, и опять у народа дилемма, за кого же проголосовать: между плохо и очень плохо. Мы так выбирали всегда президентов, Верховную раду – между плохо и очень плохо», – добавил экс-парламентарий.