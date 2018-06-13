13.06.2018, Берлин, Владимир Гладков

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Украинская оппозиция в отношении Крыма такая же невменяемая, как и Порошенко

После ухода режима Петра Порошенко России придется договариваться с новой украинской властью о судьбе Крыма, в противном случае полуостров останется непосильной ношей для бюджета РФ и не сможет нормально развиваться.

Такое заявление во время заседания по свободе слова в Бундестаге сделал экс-министр иностранных дел Украины и экс-член Партии регионов Леонид Кожара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым не является самостоятельной единицей по многим причинам. Причина №1 – в Крыму нет пресной воды. Пресная вода всегда исходила от Украины. Россия не имеет возможности поставлять воду в Крым в тех объёмах, которые необходимы для жизнеобеспечения Крыма. В Крыму нет достаточного покрытия электроэнергии и других источников. Крым не может быть самостоятельным. Крым находится под международными санкциями, которые не позволяют развиваться главной индустрии Крыма – туризму. Там никогда в достаточном количестве не будет немецких туристов. Хочу напомнить, что, когда Крым был в составе Украины, не менее 6 миллионов только граждан России за курортный сезон посещали полуостров. Сейчас всего этого нет», – заявил бывший министр.

«Рано или поздно, но конечно, когда будет другое руководство страны, вопрос о том, какой будет статус Крыма и как будет осуществляться государственное управление на этой территории, будет предметом переговоров. У меня сомнений нет. В противном случае, Крым – бездонная бочка бюджета Российской Федерации, который она никогда не сможет покрыть», – рассказал Кожара.