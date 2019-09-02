«Украинская оттепель» грозит обернуться гибелью для диких кукушат Зеленского – эксперт

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Парламентская команда президента Владимира Зеленского представляет из себя политических «кукушат», которым грозит гибель в случае невыполнения данных украинскому обществу обещаний.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый Казацкий» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ожидал от Зеленского подхода, как у Кучмы. Даже по рассадке в парламенте – эта политика кукушат. Как поступает кукушонок, вылупившись из подложенного яйца, он первым делом выталкивает другие яйца и остается один, чтобы наесться. Очень часто такая ситуация может закончиться гибелью кукушонка, если мама–птица не примет его. Поэтому это самая дикая тактика, которую можно было выбрать. Если эта политика продолжится, то власть Зеленского столкнется с кризисами в ближайшие несколько месяцев.

Хотя, если посмотреть, чего ждут от Зеленского и его большинства, поддержка до сих пор высокая. От него ждут открытости, приемлемости, толерантности. Я в свое время, даже атмосферу определил – «украинская оттепель». Ощущение многих запретов, даже негласные, они растворились», – заявил он.

Также Ермолаев отметил, что народ может очень эмоционально ответить на разочарования, которые уже не за горами.

«Так вот, эти ожидания растут, если они будут вести себя кукушатами, эгоистами, то очень быстро будет обвал не только доверия, но и толерантного отношения. Такого разочарования люди не простят, люди не хотят этого, но если это наступит, то Зеленскому этого не простят. Это будет очень эмоционально», – добавил эксперт.