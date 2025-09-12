Украинская паническая шиза: хохочут над НАТО, в которое стремятся вступить

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За насмешками Украины над НАТО из-за нежелания отвечать России на инцидент с дроанми в Польше стоит паника и моральная катастрофа – как общества, так и государства.

Об этом в эфире иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный РФ в реестр экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он считает, что амбивалентная [двойственная] система общественных отношений порождает у украинцев амбивалентную психику, которая продуцирует лозунги «про генетический мусор и воинов света».

«За ними – реальность. Реальность – это там, где всё плохо, всё валится, демографическая катастрофа, проигрываемая война, удары, каждый день смерть, жить не на что, цены растут, убежать нельзя, ТЦК давит и так далее. Есть система, которая эксплуатирует этих самых украинцев, но одновременно рисует эти лозунги. Что делать бедным украинцам? Бедные украинцы пытаются смеяться над НАТО, потому что смех – это единственный способ сохранить дистанцию и не сойти с ума в этой ситуации», – говорит экс-советник ОП.

По его словам, НАТО выглядит для украинцев как отец, который должен защитить, но не делает этого.