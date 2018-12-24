Украинская «патриотка» мигом перешла на чистейший русский при виде начальницы

24.12.2018, Киев, Максим Карпенко

В Киеве аптекарь заставляла посетителей говорить на украинском языке, но тут же забыла о «мове», когда в помещение зашла директор.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, молодая аптекарь показательно разговаривала на украинском, призвав покупателя следовать ее примеру.

«Я заехал купить лекарства от простуды. Девочка, работающая продавцом и обслуживавшая меня, была на вид лет двадцати пяти, не более. Я обратился к ней и спросил, есть ли такой-то препарат.

– Ні. Нема, – ответила девушка сухо, гордо и прямо глядя мне в глаза.

– Хорошо. Может быть, есть заменители этого препарата? – сказал я ей, уже начиная предчувствовать, что что-то не так.

– Цей препарат немає замінників, – произнесла девушка, четко произнося каждое слово и таким тоном, будто зачитывала мне приговор. Думаю, многие из нас уже знают этот тон. Так говорят в основном молодые люди, стремящиеся подчеркнуть свой патриотизм и ваш не патриотизм.

– Я Вас чем-то обидел? – спросил я у девушки. – Или Вам что-то не нравится?

– Ні! – гордо и с заметным напряжением ответила она. – Але якщо ви живете в Україні, то і говоріть, будь ласка, українською мовою!», – приводит диалог Волга.

При этом, политик отмечает, что девушка исправилась, когда в аптеку зашла директор заведения.

«Пока я соображал, как бы это его ответить своей молодой визави, в помещение аптеки вошла женщина, лет сорока, модно одетая, с дорогими часами на руках. Поведение вошедшей женщины было прямое, уверенное и говорило о том, что она то ли хозяйка аптеки, то ли ее директор.

И вдруг, моя «патриотичная» девушка-продавец на чистейшем русском языке, да на таком русском, который не часто и услышишь в наших краях, с твердым «г» и чистым «что», громко обратилась к вошедшей женщине: «Галина Петровна! Галина Петровна! Не уходите, пожалуйста, я хотела бы переговорить с Вами об отпуске. Ведь что же это происходит!». Сказав это, девушка осеклась и искоса посмотрела на меня. Вышел конфуз», – рассказывает экс-депутат.