27.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина
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Украинская пограничница живьем закопала собственнного новорожденного ребенка

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении двум пограничницам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат в Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины.

Досудебным расследованием установлено, что: “29 июля 2019 года военнослужащая Государственной пограничной службы Украины во время домашних родов во дворе собственного дома родила ребенка; женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове — как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму; родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живую травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи”.

На данный момент: двум женщинам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Лычаковским районным судом города Львова подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется военной прокуратурой Луцкого гарнизона Западного региона Украины.

В ГБР добавили, что: “в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы”.

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