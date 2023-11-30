Украинская полиция начала силовую зачистку православного училища

Игорь Шкапа.  
30.11.2023 12:18
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Религия, Украина, Церковь


В настоящее время происходит захват зданий, принадлежащих Почаевской духовной семинарии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии.

В настоящее время происходит захват зданий, принадлежащих Почаевской духовной семинарии. Об этом, передает корреспондент...

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«Прямо сейчас происходит «зачистка» помещений Кременецкого филиала Почаевской духовной семинарии. Студентов Кременецкого духовного училища принудительно сажают в автобусы и вывозят «в общежитие одного из колледжей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в шесть утра Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается регентское училище, оцепила полиция.

«Всем, кто находился в помещении училища, а это в основном девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение. Полиция ворвалась в келью, где проживали и в это время еще спали воспитанницы училища, и принудительно настаивала на срочном сборе личных вещей. Силовиков не смущало даже то, что во дворе в это время минусовая температура», – рассказали в УПЦ.

Представитель полиции заявил, что получил приказ зачистить помещение и пообещал, что выполнить этот приказ.

«Некоторые девушки в состоянии стресса захлопнулись в своих кельях. В ответ силовики угрожают выломать дверь и принудительно вывести их из помещения», – говорится в сообщении.

Полицейские подогнали автобус, в который направляют воспитанниц для вывоза в общежитие.

На основании чего девушек грузят в автобус полиция не говорит.

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