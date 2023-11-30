Украинская полиция начала силовую зачистку православного училища

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В настоящее время происходит захват зданий, принадлежащих Почаевской духовной семинарии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Прямо сейчас происходит «зачистка» помещений Кременецкого филиала Почаевской духовной семинарии. Студентов Кременецкого духовного училища принудительно сажают в автобусы и вывозят «в общежитие одного из колледжей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в шесть утра Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается регентское училище, оцепила полиция.

«Всем, кто находился в помещении училища, а это в основном девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение. Полиция ворвалась в келью, где проживали и в это время еще спали воспитанницы училища, и принудительно настаивала на срочном сборе личных вещей. Силовиков не смущало даже то, что во дворе в это время минусовая температура», – рассказали в УПЦ.

Представитель полиции заявил, что получил приказ зачистить помещение и пообещал, что выполнить этот приказ.

«Некоторые девушки в состоянии стресса захлопнулись в своих кельях. В ответ силовики угрожают выломать дверь и принудительно вывести их из помещения», – говорится в сообщении.

Полицейские подогнали автобус, в который направляют воспитанниц для вывоза в общежитие.

На основании чего девушек грузят в автобус полиция не говорит.