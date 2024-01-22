Украинская полиция пытается соскочить с раздачи повесток

Игорь Шкапа.  
22.01.2024 10:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Украина


Украинские полицейские готовы помогать выявлять уклонистов, но не будут раздавать повестки вместо ТЦК (военкоматов).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, отвечая на соответствующий вопрос.

Украинские полицейские готовы помогать выявлять уклонистов, но не будут раздавать повестки вместо ТЦК (военкоматов)....

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«Звучит много мнений, заявлений и комментариев относительно раздачи повесток полицейскими, а некоторые деятели периодически озвучивают даже идею о том, что полицию необходимо мобилизовать и обязать раздавать повестки без привлечения ТЦК.

Полиция максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов, и в соответствии с полномочиями, и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять к ним таких лиц. Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК полицейского», – сказал Выговский в интервью РБК-Украина.

Он говорит, что полицейские стоят на блок-постах и ежедневно выполняют как свои обязанности, так и не свойственные полиции функции.

«Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут», – говорит главный полицейский Украины.

По его словам, раздавать повестки полиция не будет до тех пор, пока законом не будет установлена такая норма. При этом он уточнил, что даже в таком случае ресурса на это не хватит людей.

«Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой, но у нас сегодня недостаточно ресурса для того, чтобы мы еще и ходили и раздавали повестки», – резюмировал Выговский.

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