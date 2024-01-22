Украинская полиция пытается соскочить с раздачи повесток

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Украинские полицейские готовы помогать выявлять уклонистов, но не будут раздавать повестки вместо ТЦК (военкоматов).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Звучит много мнений, заявлений и комментариев относительно раздачи повесток полицейскими, а некоторые деятели периодически озвучивают даже идею о том, что полицию необходимо мобилизовать и обязать раздавать повестки без привлечения ТЦК. Полиция максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов, и в соответствии с полномочиями, и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять к ним таких лиц. Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК полицейского», – сказал Выговский в интервью РБК-Украина.

Он говорит, что полицейские стоят на блок-постах и ежедневно выполняют как свои обязанности, так и не свойственные полиции функции.

«Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут», – говорит главный полицейский Украины.

По его словам, раздавать повестки полиция не будет до тех пор, пока законом не будет установлена такая норма. При этом он уточнил, что даже в таком случае ресурса на это не хватит людей.

«Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой, но у нас сегодня недостаточно ресурса для того, чтобы мы еще и ходили и раздавали повестки», – резюмировал Выговский.