Украинская полиция рисует липовую статистику, но даже по ней ситуация ухудшается

27.10.2021 23:58 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Правоохранительные органы Украины стремятся уклониться от регистрации заявлений о совершенных преступлениях, а из тех, что все-таки регистрируются, очень малая доля дел доходит до суда.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-замгенпрокурора в 2000-2002, 2005-2006 и 2014-2015 годах Алексей Баганец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если люди обращаются в органы национальной полиции или прокуратуры относительно совершенного преступления, то национальная полиция всячески уклоняется от этих уголовных нарушений, скрывая их от учёта. Об этом свидетельствует тот факт, что в сравнении с предыдущими годами в прошлом году в суды поступило значительно больше дел относительно невнесения правоохранительными органами этих заявлений о преступлениях. Вдумайтесь: 50% от общего количества заявлений, которые поступали на бездеятельность органов прокуратуры и следственных органов досудебного расследования, касаются именно невнесения заявлений и уведомлений о преступлениях в реестр досудебных расследований. Причиной этого в первую очередь является то, что у нас ликвидирован прокурорский надзор за соблюдением законов органами досудебного расследования, в том числе и относительно учёта и регистрации заявлений», – сказал Алексей Баганец.

Лишь каждое пятое преступление расследуется и доходит до суда.

«Из зарегистрированных в прошлом году 784 тыс. уголовных преступлений в среднем лишь в 21% случаев конкретным лицам было объявлено о подозрении. А по направленным в суды делам процент раскрытия еще хуже – 17,9%», – сказал Баганец.

Он напомнил, что, по данным Офиса генпрокурора, в 2020 году «даже больше закрыли дел, чем зарегистрировали».

Такая ситуация сложилась, в частности, благодаря т.н. «поправкам Лозового», что позволили закрывать и нераскрытые преступления, в т.ч. тяжелые и особо тяжелые в случае завершения сроков досудебного расследования.

«О каком улучшении криминальной ситуации можно в нашем государстве говорить?», – отметил Алексей Баганец, подчеркнув, что тревогу вызывают даже официальные цифры, которые часто «подгоняются» в угоду улучшения статистики.

В случае общественно опасных тяжелых преступлений ситуация еще хуже. Так, умышленные убийства раскрываются лишь в 32%, когда конкретным лицам объявляется о подозрении. Обвинительные приговоры по ним выносятся лишь в 21% случаев.