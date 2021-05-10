Украинская полиция сама состоит из радикалов – Елена Бережная о провокациях на 9 мая

10.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские правоохранители во время мероприятий, посвященных Дню Победы, цеплялись к участникам праздничных мероприятий, но при этом не предотвращали провокации со стороны радикалов.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщила Елена Бережная, директор Института правовой политики и социальной защиты.

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«Последние семь лет украинская власть не принимает должных мер в отношении тех радикальных элементов, которые пытаются испортить праздник основной массе людей. То, что произошло с «сестрой Жукова», которую пытались задержать за портрет Жукова, показывает идиотизм украинских полицейских.

Мы не знали, что там такое происходит, если бы я знала, то, конечно подошла бы и стала требовала уволить этого полицейского. Это вопиющий факт. Портрет Жукова уж никак не подпадает под закон о декоммунизации. Насколько я понимаю, это был патрульный. Почему он вмешался? Вопросы соблюдения законодательства о декоммунизации вообще не относятся к компетенции патрульных, этими вопросами занимается полиция диалога (которая также была там). Мы выясним личность этого патрульного.

У нас произошел подобный случай. Мы проводили автопробег на раритетных машинах. На одной из таких машин был советский герб, такая машина не подпадает под действие закона о декоммунизации. Такую символику можно использовать в реконструкции и таких мероприятиях, как автопробег. Наше мероприятие мы заранее согласовали с СБУ, с патрульной полицией с полицией диалога. Нам разрешили проезд, в том числе и с участием этой машины. Но когда мы подъезжали к метро «Минская», нас остановил патрульный, нам немножко подпортили нервы, пришлось вызывать полицию диалога.

При этом известно, что в Одессе и в Харькове во время празднования устроили провокации. Известно, что один из радикалов зиганул ветерану на праздновании в Киеве, а полиция просто составила протокол об административном нарушении, хотя зига – это нацистский символ, и он подпадает под определение нацистской символики, которую запрещено распространять. Мы тоже будем требовать разбирательства по этому поводу. По сути, полиция заигрывает с радикалами. И в полицию набирают точно таких же, как и сами радикалы. Это говорит о том, что с правоохранительными органами никто не работает», – сказала Елена Бережная.