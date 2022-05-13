Украинская полиция схватила одессита за ник «Владимир Путин» в соцсетях

В Одессе на улице Курской был задержан мужчина на мопеде, в телефоне которого полиция обнаружила «множество телеграм-каналов с пропагандой страны-агрессора».

Об этом рассказала представитель полиции Одесской области Алла Марченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Патрульные полицейские продолжают выявлять подозрительных лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству со страной-агрессором. Так, вчера на улице Курской был остановлен мопед. Во время осмотра телефона водителя было выявлено множество телеграм-каналов с пропагандой поддержки страны-агрессора, а также российскими СМИ.

Отмечу, что во всех приложениях мужчина называл себя как «Владимир Путин». Итак, так называемого «Володю» сейчас проверяют соответствующие службы», – сообщила представитель полиции.