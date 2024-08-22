Украинская полиция сообщила о гибели Зеленского

Игорь Шкапа.  
22.08.2024 14:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские силовики ежедневно публикуют некрологи о гибели своих военных. Примечательно, что на фронте гибнут представители не только ВСУ, но и других формирований киевского режима.

Об очередной потере отчиталась Патрульная полиция Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские силовики ежедневно публикуют некрологи о гибели своих военных. Примечательно, что на фронте гибнут...

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«Во время выполнения боевой задачи погиб наш собрат, коллега, товарищ, инспектор отделения тактической поддержки патрульной полиции города Киева старший лейтенант полиции Роман Зеленский. Отважный, самоотверженный, профессионал своего дела Роман присоединился к рядам патрульной полиции Киева с самого начала ее создания в 2015 году», – говорится в сообщении.

В начале 2022 года он воевал в Киевской области, а затем на других направлений.

Был награжден почетным нагрудным знаком главкома ВСУ «Крест храбрых», но теперь получит крест на могилу.

Погиб полицейский от ранения, но где именно – не сообщается.

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