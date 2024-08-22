Украинская полиция сообщила о гибели Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские силовики ежедневно публикуют некрологи о гибели своих военных. Примечательно, что на фронте гибнут представители не только ВСУ, но и других формирований киевского режима.

Об очередной потере отчиталась Патрульная полиция Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Во время выполнения боевой задачи погиб наш собрат, коллега, товарищ, инспектор отделения тактической поддержки патрульной полиции города Киева старший лейтенант полиции Роман Зеленский. Отважный, самоотверженный, профессионал своего дела Роман присоединился к рядам патрульной полиции Киева с самого начала ее создания в 2015 году», – говорится в сообщении.

В начале 2022 года он воевал в Киевской области, а затем на других направлений.

Был награжден почетным нагрудным знаком главкома ВСУ «Крест храбрых», но теперь получит крест на могилу.

Погиб полицейский от ранения, но где именно – не сообщается.