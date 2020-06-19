Украинская политическая нация состоялась только на Галичине – экс-депутат Рады

19.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Галичане стали единственной общностью на Украине, о которой можно сказать как о состоявшейся.

Об этом в эфире своего видеоблога завил экс-депутат Верховной рады, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы как политическая нация не состоялись. Необходимо признать, что состоялась только Западная Украина, тот анклав из трёх областей, агрессивная общность. Как люди, невероятно себя переоценившие в культурном смысле, в смысле своей «европейскости», Пьемонт этакий.

Меня всегда удивляет, когда в центре Львова стоит монумент польскому поэту Адаму Мицкевичу, В плане литературного произведения, произведения искусства на этой территории не рождено ничего, что было бы достойно мирового внимания, а эти претензии и задранный нос, непонятные польские слова, претензия на какой-то пятый Рим, четвёртый Рим, на какой-то рейх. Но признать надо: они состоялись именно как эта античеловеческая общность» – заявил Волга.

«То, что выделение Западной Украины как единого государства очень быстро приближается – это факт. Как с остальной будет территорией – не совсем понятно. Если отталкиваться от того, что государство – это есть территориальный способ организации власти, где размещается политическая нация, то, конечно, на Западной Украине политическая нация сформирована.

Если первопричина – единая воля, то там единая антироссийскя воля. Отдельно – нас, схидняков, они тоже уже «свинособаками называют» – киевлян, харьковчан.

Мало того, эти сепаратистские движения, которые развиваются, один из лидеров этого движения и глашатай Остап Дроздов, который очень популярным становится и который всё говорит о том, что хватит себя обманывать, что Украина – это только Запад, а всё, что восточнее Збруча – это всё свинособаки, это мы», – добавил экс-депатат.