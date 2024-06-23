Украинская политика Байдена – это про доллары, а не про демократию – американский публицист

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Соединёнными Штатами, бросившими вызов России на украинском направлении и поставившими мир на грань ядерной войны, движут не ценности демократии и международного правопорядка, а куда более приземлённые мотивы, главный из которых – обыкновенная коммерческая выгода.

Об этом в издании The Federalist пишет американский публицист Адам Джонстон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор приводит объяснение директора Фонда «За свободу в Интернете» Майкла Бенца, почему Вашингтону так было важно разорвать энергетическую связь России с Западной Европой – и взять под свой контроль украинские энергосети.

«Если вы можете просто перенастроить газ так, чтобы он больше не поступал из России, чтобы он больше не поступал с востока Украины, а поступал с запада Украины, например, путем подачи американского или британского СПГ через Польшу, через Балтийское море, а потом подключив его напрямую к Украине, вы получите ту же газовую архитектуру. Вам не нужно строить совершенно новую сеть энергетической инфраструктуры, строительство и обслуживание которой обходится очень дорого. Вы просто меняете его маршрут, и теперь у вас фактически есть рынок стоимостью в триллион долларов, который захвачен Западом, а не Востоком», – свидетельствует американский общественник.

Именно поэтому, отмечает Адам Джонстон, крупнейшая национальная нефтегазовая компания Украины «Нафтогаз» договорилась с Вашингтоном и американскими энергетическими компаниями, такими как Exxon Mobil и Halliburton, об инвестициях в экономику Украины. Энергетическая помощь США и возможное вступление в НАТО могут помочь Украине стать газовым хабом, а также помочь ей получить членство в Европейском Союзе.

Но это, по словам публициста, не единственное место, где можно заработать деньги. Из 175 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на сегодняшний день в связи с конфликтом на Украине, миллиарды предназначены для инвестирования в США, которые призваны «оживить» американскую оборонно-промышленную базу.

«Расширение членства в НАТО также расширяет рынки для американских оборонных подрядчиков, в первую очередь, из-за акцента на стандартизацию и функциональную совместимость, поскольку государствам-членам часто приходится приобретать системы вооружений и военную доктрину, разработанные США, и зависеть от них», – отмечает Джонстон.

По его словам, война, как всегда, полезна для бизнеса, а непаханое поле послевоенного восстановления еще более заманчиво для глобальных толстосумов.

«В конечном счете, действия НАТО, возглавляемые Соединенными Штатами, опровергают ее заявленную приверженность «свободе» и «демократии», раскрывая более глубокую повестку дня, движимую экономическими и стратегическими интересами. Такой подход не только увековечивает конфликт на Украине, но и подрывает энергетический суверенитет ее стран-членов, превращая их в вассальные государства в рамках возглавляемого Америкой порядка», – заключает Адам Джонстон.