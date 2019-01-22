Украинская поп-дива собирает аншлаги в Москве

22.01.2019

Бывшая участница «Виагры» артистка с Украины Светлана Лобода трижды собрала полные залы на свои концерты в московском Crocus City Hall. Вчера певица с аншлагом завершила тур в российской столице в рамках шоу SuperStar, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на издание «Стархит».

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Сообщается, что концерт украинской артистки приехали ее коллеги по цеху – звезды российской эстрады Алла Пугачева, Максим Галкин, Николай Басков, Григорий Лепс, Любовь Успенская и другие. Появился на сцене в период между выступления Лободы и отец ее второго ребенка, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Еще одно издание, специализирующееся на «звездной» жизни, «Hello», отмечает размах, с которым было организовано шоу певицы.

«Там было все: летающие конструкции, масштабные декорации и даже элементы дополненной реальности, увидеть которые можно было только в двух случаях – при помощи специального приложения на смартфоне или 3D-очков», – пишет автор статьи.

Примечательно, что в октябре прошлого года Лободе пришлось перенести концерты из-за болезни. Ее забрали в больницу прямо с репетиции и в этот же день провели операцию на почке. Однако, лечение было недолгим и, как отмечают посетители концертов, Лобода три дня подряд собирала тысячи зрителей в Crocus City Hall.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в мае 2017-го года запрещенный в РФ «Правый сектор» сорвал концерт певицы Светланы Лободы в клубе «Ибица» в Одессе, обвинив артистку в том, что она дает выступления в России, которую националисты считают «страной-агрессором». Аналогичные акции неоднократно организовывались праворадикалами и в других городах Украины.