24.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Криминал, Политика, Украина
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Украинская правоохранительная система деградировала и умирает на глазах


Сегодня Украину захлестнули внесудебные расправы и убийства, поскольку у людей нет доверия к правоохранителям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

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«Сейчас в правоохранительной системе коллапс. Сообщения об изнасиловании, о торговле наркотическими веществами и наградным оружием стали обыденностью – и доверия к правоохранителям нет никакой. Система деградировала окончательно», – считает собеседник издания.

По его словам, нужны жесткие меры, а руководителей силовых ведомств следует отстранить от выполнения их обязанностей.

«Система должна быть тотально перезагружена. Для начала всех надо разогнать. И я не брал бы на работу ни одного, кто хоть немного работал ранее в полиции. Нельзя плевать на десятки миллионов людей. Если это не будет сделано «по вертикали», это будет сделано снизу – это лишь вопрос времени. Система умирает на наших глазах. Сегодня происходят убийства обидчиков, которых не смогли посадить судебные органы. А потом самосуд коснется должностных лиц», – предупреждает Учайкин.

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