Украинская правозащитница: реальная статистика попавших в рабство украинских беженцев – еще впереди

Новости Украины

Более 5 миллионов украинцев стали беженцами и уехали за границу, где многие из них подвергаются опасности стать жертвами эксплуатации или торговля людьми.

Об этом заявила в интервью киевскому изданию УНН глава правления общественной организации «А21 Украина» Юлия Саченко.

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По ее словам, украинцы, которые по военным обстоятельствам уезжают за границу – получают ощущение фальшивой безопасности.

«Например, зафиксированы случаи, когда люди с криминальным прошлым (педофилы, или имеющие отношение к эксплуатации) вдруг захотели помочь украинским беженцам, сотнями пересекающим границу. Их присутствие было зафиксировано на границе с польской стороны. Полиция видела это, реагировала. Но на тот момент у них не было оснований арестовать этих людей, потому что преступление не совершено. Потому они просто отгоняли их, просили покинуть границу. Но если человек пришел с таким намерением, он может покинуть одно место и перейти на другое место пересечения границы», – говорит директор организации «А21 Украина».

По ее словам, европейские правительства не фиксируют официальные случаи торговли людьми и пострадавших. В то же время за границей есть случаи, когда украинцы попадали в рабство, однако им удавалось сбежать.

«Сейчас есть момент, что европейские государства говорят о том, что нет официальных случаев торговли людьми, нет пострадавших и все под контролем. Хотя мы – общественная организация, мы знаем, что случаи есть. Людям удавалось спастись, они просто не обращаются в полицию за помощью. Они сбегают и пытаются найти убежище. Эксплуатация носит скрытый характер. То есть вербовка может происходить сейчас. Но мы узнаем это только тогда, когда человек будет спасен. А это может произойти через 4 месяца, полгода, год», – подчеркнула Юлия Саченко.

Директор «А21 Украина» привела примеры, когда беженцы за границей столкнулись с проблемой торговли людьми.

«Мы знаем случай, когда две молодые девушки, в возрасте до 20 лет, спаслись от трудовой эксплуатации в Польше. Они просто сбежали. Была также женщина, которой удалось сбежать от трудовой эксплуатации в Хорватии. Ее завербовали онлайн. Еще была информация о том, что целый автобус украинцев был завербован, и их направили на место жительства и работы, но по дороге их полиция завернула, что-то было не то с местом, куда они ехали. И потом никто не знает, куда они уехали. В Бельгии около 50 украинцев находились в трудовой эксплуатации – это официальная информация. Я думаю, что полиция и представители государства ведут свою статистику. Просто сейчас они не хотят поднимать панику среди беженцев, и таким образом хотят представить европейские государства как стабильные, надежные и безопасные страны, которые могут оказать помощь. Но те кейсы, о которых мы будем говорить, – они еще впереди», – говорит активистка.

По ее словам, рынок труда в Европе уже переполнен, поэтому украинцам даже с высокой квалификацией и уровнем образования предлагают низкоквалифицированную работу, которая легко может превратиться в эксплуатацию.