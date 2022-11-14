Скандал на Украине: В Киево-Печерской Лавре пели о Матушке-Руси

14.11.2022  14:35 (Мск), Киев
Валерий Пайков.  
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Авторская колонка, Дзен, Религия, Русофобия, Украина, Церковь
Новости Украины

Раскольническая ПЦУ инициировала новую атаку на православных. На сей раз поводом стал публичный донос неких бурсаков из КПБА (так называемая «Киевская православная богословская академия» при ПЦУ) о том, что в знаменитом Теплом храме всех Печерских святых угодников Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во время молебнов  распеваются песни, восхваляющие Россию. И что тут началось! Ниже – типичный сюжет украинского ТВ.

Раскольническая ПЦУ инициировала новую атаку на православных. На сей раз поводом стал публичный донос...

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Ситуация выглядит так. Несколько недорослей из той самой раскольнической бурсы приперлись на территорию канонической Лавры и якобы засняли фрагмент исполнения верующими  песни, в которой имеются такие слова:

«Купола, купола в небе синие,

Колоколен считать не берусь,

Звон плывёт, плывёт над Россиею,

Возрождается Матушка – Русь».

Младые бурсоподонки (интересно, кто пойдёт к ним после этого на исповедь, даже из кодлы им подобных?) без тени сомнения сделали все, чтобы их запись распространилась по соответствующим инстанциям. А именно: по анафематствованному поповству и «священноначалию» ПЦУ, журналистским инфоклоакам вроде «LB.ua» и, конечно, СБУ.

Далее одноизвилинные комментаторы, ничего не смыслящие ни в богослужениях, ни в вере, раскидали поклеп со своими изгаляниями по пабликам и соцсетям.

И вот теперь, спустя чуть более  суток после опубликования поклепа, уркаинское информпространство кишмя кишит ядовитыми миазмами с требованиями немедленно запретить деятельность УПЦ и отобрать Лавру в пользу ПЦУ.

К возне подключилась СБУ, да не кто-нибудь, а сам главный начальник: видать, проект был спланирован заранее.

Версий того, что происходит на видео, несколько. Но, прежде чем перейти к ним, вкратце напомним, что такое молебен.

Молебен – это краткое богослужение. Например, о здравии болящих, о путешествующих, о благополучии в делах и так далее. Молебны могут   сопровождаться акафистами – особыми хвалебными песнопениями в честь Спасителя, Божией Матери или святых. Верующие могут подпевать  молитвам – и только молитвам! – но только очень тихо, лучше, если про себя.

А во время Божественной Литургии все прихожане поют только две молитвы – это «Символ веры» и «Отче наш». Ни во время молебнов и акафистов, ни, тем более, во время Божественной Литургии и вечерних служб, короче говоря, во время любых богослужений, никакие другие песнопения, даже самые замечательные и проникновенные, но неуставные, не разрешаются. Исключения делаются по большим праздникам.

Например, на Рождество Христово или на Пасху. Тогда после Евхаристического канона и возгласа «Святая Святым!» по благословению священноначалия могут спеть несколько колядок дети и взрослые, но так, чтобы не затягивать этот промежуток перед чтением покаянных молитв и Святым Причастием. В этом же временном отрезке читаются поздравительные письма от предстоятелей, важные церковные сообщения  и так далее.

Что же касается православных песен, чаще всего сами верующие исполняют их уже ПОСЛЕ служб и молебнов. Это очень важный момент, который свидетельствует о том, что не следует напрямую увязывать подобное пение с церковным богослужением.

Точно так же не только молитвы, но и песни поют верующие во время крестных ходов, например, на день Крещения Руси, и так далее. Это народное творчество – например, песня, взбеленившая бесноватых ненавистников Церкви, была написана давно, и посвящена она Божией Матери с просьбой о помощи русским людям. Это обращение к Пресвятой Богородице о том, чтобы Она была Помощницей в любом месте матушки-Руси. Называется песня «Похвала Пресвятой Богородице» .

А теперь обратимся к версиям произошедшего.

«Нет никаких сомнений в том, что эта шумиха была развёрнута в качестве провокации с прицелом на рейдерский захват Лавры и, конечно, на запрет УПЦ МП, – говорит православный прихожанин Николай. – Песня прекрасная, и, возможно, это не фейк, что её спели в Теплом храме верующие после молебна, и этот момент засняли враги, чтобы устроить провокацию…

Тут, конечно, кто-то может упрекнуть этих верующих за то, что они повели себя неосторожно и подставили и священников, и всю Церковь, и Лавру, и самих себя. Ведь сейчас по нашим храмам постоянно шастают агенты СБУ, только и выискивают, к чему бы прицепиться…

А с другой стороны, можно и похвалить за мужество… Не знаю, что сказать. Все – таки, наверное, нужно было этим людям воздержаться. Это ведь песня, пусть и очень прекрасная, но не молитвы, от которых отказываться нельзя».

Вторая версия, поддержанная православным союзом «Миряне», утверждает, что это фейк. И в качестве доказательств приводятся посторонние звуки на видео и несовпадение метаданных.

Но самой главной, конечно, для адекватных людей остаётся версия заранее задуманной провокации, ради исполнения которой враги искали подходящий повод.

Как бы то ни было, вонь в антицерковных клоаках поднялась такая, что хоть противогазы надевай. Столько ненависти и проклятий, сколько изливает сейчас на Церковь и верующих украинская преисподняя, не было, наверное, никогда. Не будем вдаваться во все эти гадости, в клевету с поганых языков всяких кошкиных, цаплиенок и прочей соцсетевой нечисти. Лучше послушаем ту самую песню в великолепном исполнении.

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