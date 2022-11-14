Скандал на Украине: В Киево-Печерской Лавре пели о Матушке-Руси

Новости Украины

Раскольническая ПЦУ инициировала новую атаку на православных. На сей раз поводом стал публичный донос неких бурсаков из КПБА (так называемая «Киевская православная богословская академия» при ПЦУ) о том, что в знаменитом Теплом храме всех Печерских святых угодников Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во время молебнов распеваются песни, восхваляющие Россию. И что тут началось! Ниже – типичный сюжет украинского ТВ.

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Ситуация выглядит так. Несколько недорослей из той самой раскольнической бурсы приперлись на территорию канонической Лавры и якобы засняли фрагмент исполнения верующими песни, в которой имеются такие слова:

«Купола, купола в небе синие, Колоколен считать не берусь, Звон плывёт, плывёт над Россиею, Возрождается Матушка – Русь».

Младые бурсоподонки (интересно, кто пойдёт к ним после этого на исповедь, даже из кодлы им подобных?) без тени сомнения сделали все, чтобы их запись распространилась по соответствующим инстанциям. А именно: по анафематствованному поповству и «священноначалию» ПЦУ, журналистским инфоклоакам вроде «LB.ua» и, конечно, СБУ.

Далее одноизвилинные комментаторы, ничего не смыслящие ни в богослужениях, ни в вере, раскидали поклеп со своими изгаляниями по пабликам и соцсетям.

И вот теперь, спустя чуть более суток после опубликования поклепа, уркаинское информпространство кишмя кишит ядовитыми миазмами с требованиями немедленно запретить деятельность УПЦ и отобрать Лавру в пользу ПЦУ.

К возне подключилась СБУ, да не кто-нибудь, а сам главный начальник: видать, проект был спланирован заранее.

Версий того, что происходит на видео, несколько. Но, прежде чем перейти к ним, вкратце напомним, что такое молебен.

Молебен – это краткое богослужение. Например, о здравии болящих, о путешествующих, о благополучии в делах и так далее. Молебны могут сопровождаться акафистами – особыми хвалебными песнопениями в честь Спасителя, Божией Матери или святых. Верующие могут подпевать молитвам – и только молитвам! – но только очень тихо, лучше, если про себя.

А во время Божественной Литургии все прихожане поют только две молитвы – это «Символ веры» и «Отче наш». Ни во время молебнов и акафистов, ни, тем более, во время Божественной Литургии и вечерних служб, короче говоря, во время любых богослужений, никакие другие песнопения, даже самые замечательные и проникновенные, но неуставные, не разрешаются. Исключения делаются по большим праздникам.

Например, на Рождество Христово или на Пасху. Тогда после Евхаристического канона и возгласа «Святая Святым!» по благословению священноначалия могут спеть несколько колядок дети и взрослые, но так, чтобы не затягивать этот промежуток перед чтением покаянных молитв и Святым Причастием. В этом же временном отрезке читаются поздравительные письма от предстоятелей, важные церковные сообщения и так далее.

Что же касается православных песен, чаще всего сами верующие исполняют их уже ПОСЛЕ служб и молебнов. Это очень важный момент, который свидетельствует о том, что не следует напрямую увязывать подобное пение с церковным богослужением.

Точно так же не только молитвы, но и песни поют верующие во время крестных ходов, например, на день Крещения Руси, и так далее. Это народное творчество – например, песня, взбеленившая бесноватых ненавистников Церкви, была написана давно, и посвящена она Божией Матери с просьбой о помощи русским людям. Это обращение к Пресвятой Богородице о том, чтобы Она была Помощницей в любом месте матушки-Руси. Называется песня «Похвала Пресвятой Богородице» .

А теперь обратимся к версиям произошедшего.

«Нет никаких сомнений в том, что эта шумиха была развёрнута в качестве провокации с прицелом на рейдерский захват Лавры и, конечно, на запрет УПЦ МП, – говорит православный прихожанин Николай. – Песня прекрасная, и, возможно, это не фейк, что её спели в Теплом храме верующие после молебна, и этот момент засняли враги, чтобы устроить провокацию… Тут, конечно, кто-то может упрекнуть этих верующих за то, что они повели себя неосторожно и подставили и священников, и всю Церковь, и Лавру, и самих себя. Ведь сейчас по нашим храмам постоянно шастают агенты СБУ, только и выискивают, к чему бы прицепиться… А с другой стороны, можно и похвалить за мужество… Не знаю, что сказать. Все – таки, наверное, нужно было этим людям воздержаться. Это ведь песня, пусть и очень прекрасная, но не молитвы, от которых отказываться нельзя».

Вторая версия, поддержанная православным союзом «Миряне», утверждает, что это фейк. И в качестве доказательств приводятся посторонние звуки на видео и несовпадение метаданных.

Но самой главной, конечно, для адекватных людей остаётся версия заранее задуманной провокации, ради исполнения которой враги искали подходящий повод.

Как бы то ни было, вонь в антицерковных клоаках поднялась такая, что хоть противогазы надевай. Столько ненависти и проклятий, сколько изливает сейчас на Церковь и верующих украинская преисподняя, не было, наверное, никогда. Не будем вдаваться во все эти гадости, в клевету с поганых языков всяких кошкиных, цаплиенок и прочей соцсетевой нечисти. Лучше послушаем ту самую песню в великолепном исполнении.

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